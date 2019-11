Tranh cãi Messi – Ronaldo: Kẻ ưa bắt nạt đội yếu, người chuyên ghi bàn giao hữu

Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 00:17 AM (GMT+7)

Những thống kê mới đây về số bàn thắng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trên đội tuyển quốc gia hé lộ thêm những điều thú vị mới.

Ronaldo đang ở rất gần cột mốc 100 bàn thắng ở đấu trường quốc tế với 99 bàn có được, trong khi Messi đã cán mốc 70 bàn cho ĐTQG. Sự khác biệt tương đối lớn này là một trong những lý do các CĐV của Ronaldo tin CR7 toàn diện hơn Messi. Trên thực tế, sự nghiệp quốc tế của Messi kém hào nhoáng hơn rất nhiều so với sự nghiệp tại cấp CLB của anh, là do nhiều yếu tố khách quan hợp lại.

Thống kê số bàn thắng của Ronaldo và Messi ở ĐTQG

Một thống kê mới đây chỉ rõ, 99 bàn thắng mà Ronaldo đang có, đã được ghi vào lưới 41 đội tuyển quốc gia khác nhau, trong đó chỉ có 17% số bàn thắng được ghi ở các trận giao hữu. Dù vậy, có thể thấy Ronaldo chủ yếu ghi bàn vào lưới các đội bóng yếu. Chỉ có 8,08% số bàn thắng của anh được ghi vào lưới các đội tuyển thuộc top 10 thế giới hiện tại như Bỉ, Tây Ban Nha, Croatia.

Trong khi đó, 70 bàn thắng của Messi được ghi vào lưới 29 đội tuyển quốc gia khác nhau, nhưng gần phân nửa trong số đó (41%) được ghi ở các trận giao hữu. Tuy nhiên, cái hay của Messi chính là việc anh đã ghi 26,09% số bàn thắng của mình vào lưới các đội bóng thuộc top 10 thế giới, có thể kể ra một vài cái tên như Croatia, Pháp, Tây Ban Nha, Brazil, Chile, Đức.

Một phép tính xa hơn nữa cho thấy, chỉ có 28 trong số 99 bàn thắng của Ronaldo (29%) được ghi vào lưới các đội bóng thuộc top 50 thế giới. Trong khi đó, 57 trong số 70 bàn thắng của Messi (82%) là trước các đội bóng thuộc top 50 thế giới.

Ở trận đấu mới đây trước Luxembourg, Ronaldo chịu sức ép từ khắp khán đài sân Josy Barthel. CĐV chủ nhà liên tục hô vang "Messi, Messi, Messi" mỗi khi CR7 dứt điểm, chuyền hỏng hoặc khống chế bóng không thành công. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn tỏa sáng với một pha lập công giúp Bồ Đào Nha ghi danh ở VCK EURO 2020.

Ở giải VĐQG mùa này, Messi đã có 8 pha lập công trong khi Ronaldo mới chỉ có 5. Một trong những kỹ năng mà Messi đang vượt trội so với Ronaldo chính là đá phạt hàng rào. Ronaldo gần như đang bị thui chột kỹ năng này, trong khi Messi tỏ ra ngày càng thiện xạ.

