Tới pháo đài của Australia, cơ hội nào cho Việt Nam?

Mối quan hệ phức tạp về lịch sử và văn hóa đã biến New Zealand thành kình địch của Australia trong bóng đá. Những cuộc đụng độ giữa đội bóng hai quốc gia luôn nóng bỏng và quyết liệt. Chỉ có điều, kết thúc sẽ là chiến thắng giành cho Australia. Họ quá mạnh so với đội láng giềng.

Đó là lý do khi hai đội chạm trán ở vòng loại World Cup 1982 vào tháng 5/1981 tại Sydney, tất cả đều tin vào chiến thắng giành cho đội chủ nhà. Tờ Sunday Mirror thậm chí đi hơi xa với bình luận đầy ngạo mạn, rằng “New Zealand tệ hơn cả nước thải chảy ra cảng Sydney”.

Như chính các cầu thủ New Zealand nói, thường thì họ không cố sống cố chết đá với Australia bởi kết cục thế nào ai cũng rõ. All Whites chưa bao giờ thắng trên sân nhà Socceroos kể từ năm 1924. Nhưng lần này, sự coi thường bên phía đối phương khiến tất cả nổi giận. Bài báo của Sunday Mirror được cắt ra, treo lên bảng thông báo của đội. Dù bị đánh giá thấp, hậu vệ Ricki Herbert bị rách mắt trước trận đấu và hai cầu thủ sốt virus, All Whites vẫn hạ quyết tâm đả bại Australia.

Các cầu thủ Việt Nam có màn trình diễn được đánh giá tốt dù thua ĐT Australia 0-1 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: NHƯ Ý

Trong buổi chiều đầy nắng ở Sydney, New Zealand đã phủ mây mù lên đội chủ nhà. Họ mở tỷ số phút 29 bằng bàn thắng của Steve Wooddin. Sau đó, ấn định chiến thắng 2-0 với cú đánh đầu búa bổ từ khoảng cách 15m của Grant Turner, người luyện chơi đầu từ bé bằng cách treo bóng lên dây phơi quần áo.

Tờ Herald mô tả thất bại này là “nỗi nhục nhã lớn nhất trong lịch sử Australia”, còn HLV Rudi Gutendorf bị sa thải ngay sáng hôm sau. Nó khiến Socceroos tiếp tục lỡ hẹn với World Cup, càng cay đắng hơn khi New Zealand sẽ là đội góp mặt ở ngày hội bóng đá tổ chức tại Tây Ban Nha.

Nên nhớ rằng năm 1981, New Zealand lần đầu tiên là tập hợp các cầu thủ chuyên nghiệp, trong khi Australia được hỗ trợ bởi ngân sách gần 1 triệu USD, được dẫn dắt bởi HLV danh tiếng Gutendorf và cố vấn kỹ thuật là cựu HLV MU Tommy Docherty. Vậy mà chỉ bằng tinh thần quật khởi, All Whites đã chơi một trận để đời khiến HLV Gutendorf phải nói rằng, “Australia bỗng như những gã nghiệp dư trước đối thủ chuyên nghiệp”.

Cho đến nay, người Australia vẫn nhớ đến thất bại ấy. Nhưng không phải vì bản chất của trận thua, mà bởi nó mở ra sự kiện lịch sử khác. Kể từ ngày ấy, Socceroos đã biến sân nhà thành một pháo đài thực sự trong suốt 40 năm qua.

Cụm từ “bất bại” không thực sự chính xác về mặt thống kê bởi năm 2008 Australia từng nhận thất bại 0-2 trước Trung Quốc. Tuy nhiên đó chỉ là trận đấu thủ tục vì họ đã chính thức giành vé. Còn lại, Socceroos không thua thêm bất kỳ trận nào nữa trên sân nhà khuôn khổ vòng loại World Cup. Đây chính là chìa khóa để họ luôn góp mặt ở 4 kỳ World Cup gần nhất.

Tại vòng loại World Cup 2022, Australia mới chơi 2 trận sân nhà, là trận gặp Nepal năm 2019 (thắng 5-0) và Saudi Arabia (hòa 0-0) hồi tháng 11/2021. Do bùng phát đại dịch Covid-19, những trận khác diễn ra tại Kuwait hoặc Qatar.

Hiện Australia ở vị trí thứ 3 bảng B với 11 điểm, kém Nhật 1 điểm và Saudi Arabia 5 điểm. Điều này buộc Australia phải nỗ lực giành điểm số tối đa trước Việt Nam và Oman trước 2 trận đấu quyết định với Nhật Bản và Saudia Arabia vào tháng 3. Trước chặng cuối hành trình, HLV Graham Arnold của Australia đã nói về mục tiêu phải đạt được là toàn thắng cả 4 trận. Để chuẩn bị, họ chào đón sự trở lại của Aaron Mooy (Shanghai Port) và Tom Rogic (Celtic) sau chấn thương, đồng thời tạo nên luồng gió mới với những gương mặt trẻ như Marco Tilio, Kye Rowles và Joel King.

ĐT Việt Nam của chúng ta chắc chắn sẽ có một chuyến làm khách khó khăn tại Melbourne. Làm nên kỳ tích ngay trên sân nhà của một đối thủ như Australia là một ý tưởng thiếu thực tế. Thế nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo có thể tìm thấy cảm hứng từ câu chuyện của New Zealand.

Ở lần chạm trán trước tại Mỹ Đình, Việt Nam đã có màn trình diễn không hề tồi. Họ kiểm soát tốt Australia trong phần lớn thời gian, có nhiều pha xử lý táo bạo và lên bóng có nét, bao gồm cú dứt điểm đáng tiếc của Quang Hải phút thứ 8.

Tiếp tục theo cách ấy, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội và giữ tập trung, hạn chế các sai lầm, chúng ta đủ khả năng để làm nên điều gì đó lớn lao ngay tại pháo đài của Socceroos. Và tuyên bố “sẽ tạo ra cái Tết đặc biệt cho người hâm mộ” của tân đội trưởng Đỗ Hùng Dũng trước 2 trận đấu với Australia và Trung Quốc có thể thành sự thật.

