Tin mới nhất bóng đá sáng 6/9: Haaland lập kỷ lục ghi bàn ấn tượng ở Ngoại hạng Anh

Haaland lập kỷ lục ghi bàn ấn tượng ở Ngoại hạng Anh

Tiền đạo Haaland đã ghi bàn thắng duy nhất cho Man City trong ngày họ đánh bại Coventry với tỷ số 1-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Anh thực hiện pha đánh đầu chuẩn xác sau khi nhận đường tạt bóng của Semenyo.

Haaland tạo lập thêm cột mốc mới ở Ngoại hạng Anh

Bàn thắng này giúp Haaland có 20 pha lập công bằng đầu ở Ngoại hạng Anh. Trong lịch sử Man City, không có ai khác đạt được thống kê sánh bằng chân sút người Na Uy.

Tevez mời Messi và Ronaldo tham gia trận đấu chia tay

Truyền thông Argentina cho biết Tevez mời Messi và Ronaldo góp mặt trong trận đấu chia tay anh ở sân La Bombonera thuộc CLB Boca Juniors. Trận đấu dự kiến diễn ra vào tháng 12. Tevez từng thi đấu với Ronaldo trong màu áo MU. Còn với Messi, Tevez từng là đồng đội với cầu thủ này ở ĐT Argentina.

Alvarez có hành động tranh cãi

Alvarez đã không ở lại cảm ơn người hâm mộ sau trận Atletico Madrid thua 0-3 trước Athletic Bilbao. Anh đi thẳng vào đường hầm. Có lẽ bởi cầu thủ này cảm thấy khó chịu khi liên tục bị la ó ở thời điểm được tung vào sân ở hiệp 2.

Lampard tiếc nuối vì để thua Man City

Sau trận Coventry thua 0-1 Man City, HLV Lampard đã bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi không nghĩ chúng tôi đáng phải thua. Càng về cuối trận, chúng tôi càng chơi tốt hơn, tất nhiên họ cũng tạo ra một số cơ hội nhưng các cầu thủ đã thi đấu tuyệt vời. Tôi thất vọng vì chúng tôi không giành được điểm số xứng đáng.

Chúng tôi đã đối đầu với hai đội bóng mạnh nhất giải. Điều duy nhất bạn có thể làm là kiểm soát màn trình diễn. Các cầu thủ đã trưởng thành. Chúng tôi có tiến lớn so với trận đấu với Arsenal cách đây hai tuần trước".