Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Roma vs Atalanta 06/09/26 - Trực tiếp
Logo Roma - ROM Roma
0
Logo Atalanta - ATA Atalanta
1
Nice vs Le Mans 06/09/26 - Trực tiếp
Logo Nice - NIC Nice
1
Logo Le Mans - LEM Le Mans
1
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Everton vs Manchester United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Marseille vs Paris FC
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 6/9: Haaland lập kỷ lục ghi bàn ấn tượng ở Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Chỉ mất hơn 4 mùa giải Ngoại hạng Anh, Haaland đã đạt kỷ lục ghi bàn bằng đầu đáng nể.

Haaland lập kỷ lục ghi bàn ấn tượng ở Ngoại hạng Anh

Tiền đạo Haaland đã ghi bàn thắng duy nhất cho Man City trong ngày họ đánh bại Coventry với tỷ số 1-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Anh thực hiện pha đánh đầu chuẩn xác sau khi nhận đường tạt bóng của Semenyo. 

Haaland tạo lập thêm cột mốc mới ở Ngoại hạng Anh

Haaland tạo lập thêm cột mốc mới ở Ngoại hạng Anh

Bàn thắng này giúp Haaland có 20 pha lập công bằng đầu ở Ngoại hạng Anh. Trong lịch sử Man City, không có ai khác đạt được thống kê sánh bằng chân sút người Na Uy. 

Tevez mời Messi và Ronaldo tham gia trận đấu chia tay

Truyền thông Argentina cho biết Tevez mời Messi và Ronaldo góp mặt trong trận đấu chia tay anh ở sân La Bombonera thuộc CLB Boca Juniors. Trận đấu dự kiến diễn ra vào tháng 12. Tevez từng thi đấu với Ronaldo trong màu áo MU. Còn với Messi, Tevez từng là đồng đội với cầu thủ này ở ĐT Argentina. 

Alvarez có hành động tranh cãi

Alvarez đã không ở lại cảm ơn người hâm mộ sau trận Atletico Madrid thua 0-3 trước Athletic Bilbao. Anh đi thẳng vào đường hầm. Có lẽ bởi cầu thủ này cảm thấy khó chịu khi liên tục bị la ó ở thời điểm được tung vào sân ở hiệp 2. 

Lampard tiếc nuối vì để thua Man City

Sau trận Coventry thua 0-1 Man City, HLV Lampard đã bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi không nghĩ chúng tôi đáng phải thua. Càng về cuối trận, chúng tôi càng chơi tốt hơn, tất nhiên họ cũng tạo ra một số cơ hội nhưng các cầu thủ đã thi đấu tuyệt vời. Tôi thất vọng vì chúng tôi không giành được điểm số xứng đáng.

Chúng tôi đã đối đầu với hai đội bóng mạnh nhất giải. Điều duy nhất bạn có thể làm là kiểm soát màn trình diễn. Các cầu thủ đã trưởng thành. Chúng tôi có tiến lớn so với trận đấu với Arsenal cách đây hai tuần trước".

8

Arsenal - Chelsea 06.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 06/09
Thể lệ
Real thua sốc vì chưa đúng "chất" Mourinho, Chelsea mơ soán ngôi "ông trùm" Arsenal (Clip 1 phút)
Real thua sốc vì chưa đúng "chất" Mourinho, Chelsea mơ soán ngôi "ông trùm" Arsenal (Clip 1 phút)

Trận thua sốc Betis đã phơi bày những hạn chế của Real Madrid dưới thời HLV Mourinho mùa này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/09/2026 01:54 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN