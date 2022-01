Tin mới nhất bóng đá sáng 27/1: Mourinho mừng sinh nhật tuổi 59

Mourinho mừng sinh nhật tuổi 59

HLV Jose Mourinho đã bước sang tuổi 59 và CLB AS Roma đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ngắn cho ông trong ngày thứ Tư. “Người đặc biệt” được tặng một chiếc bánh sinh nhật có màu của CLB cùng 2 chai rượu vang, và cả tuyển thủ Guinea Amadou Diawara cũng livestream video về để chúc mừng ông trong lúc anh đang trên ĐTQG. Mặc dù có tiệc sinh nhật nhưng Mourinho chỉ cắt bánh và sau đó bảo Lorenzo Pellegrini ra để chuẩn bị bắt đầu tập.

Mourinho được các học trò tổ chức tiệc sinh nhật có bánh kem & rượu

Premier League xác định luật hoãn trận vì Covid-19

Sau một thời gian nhiều hỗn loạn do không có luật lệ rõ ràng xoay quanh việc trận đấu nào ở bóng đá Anh được hay không được hoãn do dịch Covid-19, mới đây Premier League đã xác định điều lệ mới cho vấn đề này. Theo đó nếu một CLB đề nghị hoãn trận đấu do dịch Covid-19, họ phải có tối thiểu 4 ca dương tính trong đội hình, và kết quả PCR phải là kết quả kiểm tra của y tế độc lập.

Chủ tịch FIFA “vạ miệng” khi nói về World Cup

Báo giới quốc tế được phen ngạc nhiên khi mới đây chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng bào chữa cho đề xuất tổ chức World Cup 2 năm/lần trước Hội đồng châu Âu. “Chúng ta nên tìm cách để thế giới cùng được hưởng lợi ích của World Cup, mang lại hy vọng cho những người châu Phi để họ không phải vượt biển Địa Trung Hải đi tìm cuộc sống tốt hơn và hứng chịu rủi ro chết trên biển”, Infantino nói.

Ứng viên HLV Everton “đau” vì bị CĐV chửi bới

HLV Vitor Pereira mặc dù mới chỉ được báo chí đồn là ứng viên cho ghế HLV trưởng của Everton nhưng ông đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích và chửi bới từ các fan Everton bất mãn trên mạng xã hội. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này lên tiếng: “Tôi cảm thấy đau vì điều đó, mặc dù nó cũng cho thấy các fan Everton cuồng nhiệt thế nào. Tôi cũng muốn sự cuồng nhiệt đó trong đội hình Everton”, Pereira nói.

Di Maria đeo băng đội trưởng tuyển Argentina

Với việc Lionel Messi vắng mặt trong đợt tập trung ĐT Argentina lần này, Angel Di Maria sẽ là người đeo băng thủ quân của họ với tư cách là cầu thủ còn thi đấu có số lần ra sân cho ĐTQG nhiều thứ 2 chỉ sau Messi. Ở đợt tập trung này ĐT Argentina đã chắc chắn có vé đến vòng chung kết World Cup 2022.

