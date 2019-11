Tin HOT bóng đá sáng 3/11: Pochettino vẫn tin tưởng Dele Alli

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 00:40 AM (GMT+7)

Bản tin HOT bóng đá sáng 3/11: Ông thầy người Argentina tin tưởng rằng cậu học trò cưng sẽ sớm trở lại phong độ

Điểm tin bóng đá Sự kiện:

Pochettino vẫn tin tưởng Dele Alli

"Con quỷ trong cậu ấy sẽ sớm trở lại". Đó là lời nhận xét của Pochettino về tiền vệ người Anh khi trả lời phóng viên mới đây. Ông thầy người Argentina tin tưởng rằng cậu học trò cưng sẽ sớm trở lại phong độ và mọi người ở Tottenham cũng như vậy. Họ thường coi những lời chỉ trích Alli từ những bình luận trên truyền hình là những câu chuyện cười.

Pochettino & Dele Alli

Cựu thủ môn Real sắp bị phạt nặng

Cựu thủ thành Real Madrid, Kiko Casilla hiện đang thi đấu cho CLB Leeds United tại giải hạng Nhất Anh và đang dính vào lùm xùm phân biệt chủng tộc. Theo tờ Dailymail, liên đoàn bóng đá Anh chuẩn bị đưa án phạt cấm thi đấu 8-12 trận sau khi tìm được bằng chứng thủ thành này xúc phạm Jonathan Leko (Charlton).

Liverpool "may mắn" hơn Man City

Theo một thống kê mới đây, Liverpool đang "may mắn" hơn Man City trong khoản cầu thủ bị thương. Cụ thể, Liverpool có 11 cầu thủ bị chấn thương kể từ tháng 8/2018 tới nay và vắng mặt trong tổng số 53 trận. Trong khi đó, Man City chỉ hơn một trường hợp bị chấn thương nhưng có số trận vắng mặt lên tới 97, gần gấp đôi so với The Kop.

Thảm kịch tại Jamaica

Theo tin từ Daily Mail, tuyển thủ ĐT nữ Jamaica Tarania Clarke bất ngờ qua đời ở tuổi 20. Nguyên nhân là bởi Clarke tranh chấp một chiếc điện thoại với một người phụ nữ và bị đâm nhiều nhất bằng dao. Mặc dù nhanh chóng được đưa vào viện nhưng cầu thủ này vẫn không thể vượt qua do vết thương quá nặng.