Thủ môn Đặng Văn Lâm sắp ra mắt đội bóng mới ở giải hạng Nhất

Đặng Văn Lâm hội quân cùng CLB Thanh Niên TP.HCM

Hôm 12/8, thủ môn Đặng Văn Lâm đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với CLB Thanh Niên TP.HCM, tân binh của giải hạng Nhất quốc gia. Với bản hợp đồng kể trên, thủ môn Việt kiều sinh năm 1993 nhận được số tiền lót tay lên đến 27,2 tỷ đồng (6,8 tỷ đồng mỗi mùa giải), kèm mức lương vào khoảng 68 triệu đồng/tháng.

Đặng Văn Lâm đã hội quân cùng CLB Thanh Niên TP.HCM. Ảnh: Trang Bùi

Ký hợp đồng với CLB Thanh Niên TP.HCM nhưng Đặng Văn Lâm vẫn tập luyện cùng CLB Quy Nhơn Bình Định. Thậm chí, thủ thành mang hai dòng máu Việt – Nga còn cùng CLB Quy Nhơn Bình Định tham dự một giải đấu tập huấn ở Đà Nẵng.

Mới đây, Đặng Văn Lâm góp mặt trong đội hình CLB Quy Nhơn Bình Định dự giải đấu Tứ hùng ở TP.HCM. Tuy vậy, khả năng Đặng Văn Lâm thi đấu cho CLB Quy Nhơn Bình Định ở giai đoạn lượt đi của V-League 2024/25 là cực thấp. HLV Bùi Đoàn Quang Huy đã lên tiếng xác nhận đội bóng của ông khó có sự phục vụ của Văn Lâm dưới dạng cho mượn từ CLB Thanh Niên TP.HCM.

Như thông tin trước đó, ngày 19/8, CLB PVF-CAND đã có công văn gửi đến CLB Thanh Niên TP.HCM để ngỏ lời mượn thủ môn Đặng Văn Lâm cùng 4 cầu thủ trụ cột khác, để hướng đến mục tiêu cạnh tranh suất thăng hạng V-League. Tính đến thời điểm ngày 28/8, CLB Thanh Niên TP.HCM vẫn chưa có văn bản phản hồi đến CLB PVF-CAND về lời đề nghị kể trên.

Thông tin từ phía đội PVF-CAND cho hay, thương vụ mượn Đặng Văn Lâm và một số cầu thủ khác từ CLB Thanh Niên TP.HCM coi như đổ bể. Về phía Văn Lâm, thủ môn sinh năm 1993 đã bắt đầu hội quân cùng CLB Thanh Niên TP.HCM.

Cụ thể, Đặng Văn Lâm đã góp mặt trong đội hình CLB Thanh Niên TP.HCM trong ngày đội tân binh của giải hạng Nhất quốc gia thi đấu với HAGL chiều ngày 27/8 ở giải Tứ hùng trên sân Thống Nhất.

Đặng Văn Lâm tích cực ra sân khởi động cùng đồng đội mới, nhưng thủ môn của ĐT Việt Nam ngồi dự bị ở trận thua 1-2 của Thanh Niên TP.HCM trước HAGL. Với diễn biến kể trên, nhiều khả năng Văn Lâm đã “chốt” thi đấu cho CLB Thanh Niên TP.HCM tại giải hạng Nhất mùa giải tới đây.

CLB Long An tiếp tục tham dự giải hạng Nhất Quốc gia

Cũng liên quan đến giải bóng đá hạng Nhất quốc gia, CLB bóng đá Long An có thể “quay xe”, tiếp tục tham dự giải sau khi vận động được tài trợ. Trước đó, hôm 19/8, đơn vị chủ quản của CLB Long An đã có văn bản gửi đến VPF và VFF về việc xin thôi không dự giải hạng Nhất quốc gia 2024/25 do khó khăn về kinh phí.

CLB Long An tiếp tục tham dự giải hạng Nhất Quốc gia.

Nhưng sau khi nhận được đề xuất tài trợ từ một số đơn vị, ngày 28/8, ông Nguyễn Thành Danh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An xác nhận CLB Long An sẽ tiếp tục tham dự giải hạng Nhất quốc gia. “Sở đang làm việc và sẽ có văn bản sớm nhất để gửi Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc tiếp tục đăng ký Đội bóng Long An tham dự mùa giải hạng Nhất năm 2024-2025.

Chúng tôi cố gắng hoàn tất các thủ tục cần thiết để CLB bóng đá Long An kịp tham dự bốc thăm các trận đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia”, ông Thanh cho biết.

Về mặt tài chính, CLB Long An nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ khoảng 10 tỷ đồng từ một ngân hàng (dành cho kinh phí sinh hoạt, di chuyển, thi đấu,…).

Trong khi đó, nguồn ngân sách từ tỉnh Long An sẽ dành cho công tác tổ chức trận đấu diễn ra trên sân nhà của CLB Long An. Về lực lượng, CLB Long An sẽ được mượn nhiều cầu thủ trong đội hình U21 HAGL vừa giành chức vô địch giải U21 Quốc gia 2024.

Với những tin vui đến từ CLB Long An, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2024/25 tính đến thời điểm này đã có 11 đội bóng xác nhận tham dự giải. Sau khi nhận được văn bản xác nhận dự giải từ CLB Long An, VPF sẽ sớm lên lịch bốc thăm, xếp lịch thi đấu của giải hạng Nhất quốc gia 2024/25 sau hai lần phải thông báo hoãn.

