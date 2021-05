Thầy Park hối hả cho vòng loại World Cup 2022

Cầu thủ SL Nghệ An gặp khó vì dịch COVID-19 Ngày 7-5, đội tuyển quốc gia đã tập trung tại Hà Nội chuẩn bị cho đợt huấn luyện dài để thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sau ba lần bị hoãn vì dịch bệnh COVID-19. Đội bóng Hà Nội có đến 10 cầu thủ lên tuyển và HA Gia Lai có bảy cầu thủ, đông nhất trong các CLB. Duy nhất lão tướng Anh Đức 36 tuổi đá giải hạng Nhất cho đội Long An cũng tái xuất, do thầy Park cần kinh nghiệm và bản năng săn bàn tốt của tiền đạo này. Ba cầu thủ SL Nghệ An là thủ môn Văn Hoàng, Phan Văn Đức và Xuân Mạnh do trở thành F2 của bệnh nhân COVID-19 và đang thực hiện cách ly cùng CLB chủ quản nên sẽ chỉ hội quân cùng đội tuyển sau khi đảm bảo an toàn dịch bệnh. TT