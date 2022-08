Sancho "lên đồng" dưới thời Ten Hag: MU mừng thầm tin "dớp" mùa thứ 2

Tiền vệ Jadon Sancho đang đạt phong độ cực cao dưới triều đại tân HLV Erik Ten Hag. Ngôi sao 22 tuổi đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng ở loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Ở 4 trận giao hữu chính thức ở mùa hè năm nay, Sancho đã ra sân và ghi bàn ở 3 trận đấu (gặp Liverpool, Crystal Palace và Aston Villa).

Sancho đang đạt phong độ cao dưới triều đại HLV Ten Hag

Đó là phong độ rất cao của Sancho và điều đó giúp người hâm mộ MU cảm thấy phấn khích với bản hợp đồng trị giá 85 triệu bảng. "Bom tấn" của MU đã mất thời gian khó khăn để hòa nhập với đội bóng ở mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, đây là thời điểm mà người hâm mộ "Quỷ đỏ" chờ đợi sự hồi sinh của Sancho.

Trong quá khứ, Sancho từng được coi là "tân binh mùa giải thứ 2" khi ngôi sao người Anh luôn mất một mùa giải đầu tiên để tìm kiếm sự hòa nhập với đội bóng mới. Tại Dortmund, Sancho đã phải mất mùa giải thứ 2 để có thể tỏa sáng ở đội 1 và điều này dường như đang lặp lại ở nửa đỏ thành Manchester.

Sancho đã trải qua mùa giải ra mắt thất vọng tại Old Trafford. Tuy nhiên, cần phải thông cảm cho ngôi sao người Anh bởi mùa giải vừa qua chứng kiến nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện MU. Mùa giải sắp tới vì thế sẽ là thời điểm quan trọng với Sancho, nó cũng sẽ quyết định thương vụ mua Sancho của MU là thành công hay thất bại.

MU giống như có thêm tân binh với sự hồi sinh của Sancho

Hiệu suất của Sancho trong mùa 2021/22 giảm mạnh so với năm cuối anh khoác áo Dortmund. Còn so sánh Sancho của mùa 2021/22 với 2019/20 (20 bàn và 20 kiến tạo) là con số đáng thất vọng. Những thống kê quan trọng của một cầu thủ tấn công cho thấy rõ sự sa sút của Sancho so với chính anh ở mùa 2020/21. Ở Đức, Sancho là trung tâm cầm bóng của Dortmund (chuyền 50,2 quả/trận). Còn tại MU (chuyền 32,2 quả/trận), vai trò của Sancho không còn quan trọng và tạo ra ảnh hưởng ít hơn hẳn.

Dưới triều đại Ten Hag, Sancho nằm trong nhóm cầu thủ chủ lực trong kế hoạch làm mới hàng công. Nhiều khả năng Sancho sẽ trở lại vai trò của tiền đạo phải, kết hợp cùng Marcus Rashford và Anthony Martial để tạo thành bộ 3 tấn công của MU mùa tới.

Nỗ lực của Sancho là rất rõ ràng khi ngôi sao sinh năm 2000 đang đặt mục tiêu tham dự VCK World Cup cuối năm nay. HLV Gareth Southgate hứa sẽ cân nhắc khả năng gọi trở lại Sancho và đó là động lực để ngôi sao này tiếp tục tỏa sáng trong màu áo MU.

