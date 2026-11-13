Rộ tin Ronaldo rời Al Nassr trở lại châu Âu, ĐT Bồ Đào Nha tri ân đặc biệt CR7

Rộ tin Ronaldo được CLB Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm

Theo nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ Yagiz Sabuncuoglu cho biết, một người đại diện trung gian đã liên hệ với các câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ để thăm dò khả năng chiêu mộ Cristiano Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Thông tin được Sabuncuoglu công bố trong video trên kênh YouTube KAFA Sports.

Hiện tại, hợp đồng giữa Ronaldo và Al Nassr sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Điều đó đồng nghĩa, tiền đạo người Bồ Đào Nha có quyền đàm phán, ký hợp đồng với câu lạc bộ khác trong kỳ chuyển nhượng mùa đông và chuyển đến đội bóng mới theo dạng tự do vào mùa hè.

Tuy nhiên, nhà báo Saudi Arabia, Abdulaziz Al-Muraisel nhanh chóng bác bỏ thông tin Ronaldo có thể chuyển sang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bài đăng trên tài khoản X cá nhân, ông khẳng định ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ kết thúc sự nghiệp tại Al Nassr:

“Cristiano Ronaldo không muốn kết thúc sự nghiệp thi đấu ở bất kỳ nơi nào khác ngoài giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, trong màu áo Al Nassr".

2026/27 chưa phải mùa giải cuối cùng

Nhà báo Al-Muraisel cũng tiết lộ, Ronaldo chưa quyết định liệu mùa giải hiện tại có phải là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp hay không. Tuy nhiên, dù lựa chọn thời điểm nào để giải nghệ, anh vẫn sẽ chia tay bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo Al Nassr:

“Với tất cả sự tôn trọng dành cho các nguồn tin trên thế giới, Cristiano Ronaldo sẽ không thi đấu cho bất kỳ câu lạc bộ nào khác trên thế giới. Hoặc anh ấy gia hạn hợp đồng với Al Nassr sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào cuối mùa giải này, hoặc anh ấy khép lại hành trình thi đấu và tuyên bố giải nghệ".

Ronaldo hiện bước vào mùa giải thứ 4 cùng Al Nassr. Đội bóng Saudi Arabia đang đặt mục tiêu cạnh tranh nhiều danh hiệu quan trọng, gồm Saudi Pro League, Cúp Nhà vua, AFC Champions League Elite và Siêu cúp Saudi Arabia.

CR7 được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha tri ân đặc biệt

Những thông tin về tương lai tại Al Nassr xuất hiện trong bối cảnh Ronaldo vừa tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia, khép lại hành trình 23 năm khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo quyết định chia tay đội tuyển sau những căng thẳng xuất hiện trong đợt tập trung quốc tế gần đây, đặc biệt liên quan đến mối quan hệ giữa anh và huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus.

Sau khi Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã lên kế hoạch dành sự tri ân đặc biệt cho huyền thoại 41 tuổi. Ricardo Quaresma, người phát ngôn chính thức của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tiết lộ rằng liên đoàn đã quyết định giữ nguyên phòng số 201, nơi Ronaldo từng sử dụng trong các đợt tập trung của đội tuyển quốc gia:

“Chúng tôi đã quyết định giữ lại phòng của Cristiano Ronaldo, đó là phòng số 201 tại nơi đóng quân của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha sẽ còn có nhiều bất ngờ để ghi nhận và tri ân những đóng góp của cầu thủ này, nhưng hiện tại tôi chưa thể tiết lộ".

Ngoài việc giữ lại phòng số 201, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha còn chuẩn bị nhiều bất ngờ khác nhằm ghi nhận những đóng góp của Ronaldo trong suốt sự nghiệp thi đấu quốc tế.