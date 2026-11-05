Nóng bảng xếp hạng Cúp C1: Real Madrid áp sát PSG, Liverpool tụt hạng

Real Madrid áp sát PSG

Đương kim vô địch PSG đang thể hiện phong độ tuyệt vời tại Champions League khi khởi đầu bằng 4 trận toàn thắng. Hai đội bóng có thể bắt kịp về mặt điểm số với đội bóng thành Paris trước lượt đấu này là Real Madrid và Liverpool. Thầy trò HLV Jose Mourinho được đánh giá sẽ có chuyến làm khách dễ dàng trước AEK Athens.

Real Madrid thắng vất vả và bám sát PSG

Tuy nhiên, sự thật lại khác xa. Đội chủ nhà bị đánh giá yếu hơn hẳn nhưng thi đấu rất hay. Họ không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn tấn công rất sắc sảo. AEK Athens có tới 2 lần vượt lên dẫn trước Real Madrid. Đáng tiếc cho đại diện của Hy Lạp là đối thủ có quá nhiều ngôi sao.

Bellingham có cú đánh gót điệu nghệ, Mbappe xuất hiện đúng lúc đúng chỗ và Valverde với cú sút không thể cản phá ở phút 90+2 giúp Real Madrid hoàn thành màn lội ngược dòng nghẹt thở. Chiến thắng này giúp thầy trò Jose Mourinho giữ được mạch toàn thắng tại Champions League. Họ cùng có 12 điểm sau 4 trận so với PSG nhưng xếp thứ 2 vì kém hơn về chỉ số phụ.

Trong khi đó, Liverpool lại sa lầy trong chuyến làm khách của Fenerbahce. Đoàn quân của HLV Iraola có hai lần vượt lên dẫn trước nhờ những pha lập công của Nyoni và Isak. Tuy nhiên, Mason Greenwood, Brown và Muriqi đã ghi bàn giúp Fenerbahce giành chiến thắng 3-2 trước Liverpool. Trận thua này khiến "The Kop" rớt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Arsenal - Como bay cao

Sau trận hòa với Bayern Munich ở vòng trước, Arsenal tìm lại được niềm vui trong chuyến làm khách của Slavia Praha. Thầy trò Mikel Arteta có chiến thắng vừa đủ với tỉ số 2-1 để giữ mạch bất bại tại Champions League. Họ có được 10 điểm sau 4 trận và đứng sau PSG và Real Madrid.

Phía sau "Pháo thủ" là 9 đội bóng có cùng 9 điểm. Rất bất ngờ khi Como, đội bóng có lần đầu tiên dự Champions League, đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Thầy trò Fabregas bay cao nhờ hai chiến thắng đậm liên tiếp. Vòng trước là tỉ số 4-1 trước MU, còn vòng này, họ thắng tới 9-1 trước Lens qua đó ghi được 18 bàn chỉ sau 4 trận.

Tiếp theo là Barcelona và 3 đội bóng tới từ Ngoại hạng Anh là Aston Villa, Man City và Liverpool. MU là đội Ngoại hạng Anh duy nhất nằm ngoài Top 8. "Quỷ đỏ" đang xếp thứ 17 với chỉ 6 điểm sau 4 trận.

Bảng xếp hạng 24 vị trí giành quyền đi tiếp tại Champions League sau lượt thứ 4