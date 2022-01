Nóng: Hoàng Đức, Văn Toàn nhiễm Covid-19 trước ngày ĐT Việt Nam hội quân

ĐT nữ Việt Nam cũng có ca nhiễm Covid-19 Đội tuyển nữ quốc gia đang tập huấn tại Tây Ban Nha chuẩn bị tham dự vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2022 cũng có 4 cầu thủ và 1 bác sỹ bị F0. Cả 5 trường hợp này đều đang thực hiện tự cách ly theo dõi sức khỏe. Trưởng đoàn Trương Hải Tùng cho biết, các trường hợp dương tính với COVID-19 của đội tuyển nữ được phát hiện vào ngày hôm qua (10/1) khi thực hiện xét nghiệm sau khi nhận được thông tin từ phía một CLB đã thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ vừa qua có cầu thủ dương tính với COVID-19. Đội cũng đang tiến hành xét nghiệm RT-PCR cho các trường hợp F1 có nguy cơ cao và tiến hành các biện pháp y tế cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn đội. Các cầu thủ còn lại vẫn tiếp tục ra sân tập luyện bình thường. Đội cũng đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha. Trong bối cảnh dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, việc có bất kỳ thành viên nào của đội tuyển trở thành F0 cũng là điều nằm ngoài mong muốn. Mặc dù việc tiêm phòng đầy đủ đã giúp các trường hợp bị lây nhiễm giữ được sự ổn định về sức khỏe, nhưng công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, an toàn sức khỏe vẫn cần được tiếp tục tăng cường. Điều quan trọng là cần bình tĩnh và tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan y tế để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh.