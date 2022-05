Nóng: HLV Rangnick chính thức rời MU sau 6 tháng, không ở lại làm cố vấn

Tối 29/5 (giờ Việt Nam), MU đã đăng tải dòng thông báo chia tay HLV Ralf Rangnick trên trang chủ. Theo đó, nhà cầm quân người Đức sẽ không tiếp tục gắn bó với "Quỷ đỏ" trong vai trò cố vấn sau khi kết thúc nhiệm kỳ tạm quyền. Đích thân Rangnick cũng xác nhận thông tin này trong buổi họp báo ra mắt cương vị HLV trưởng đội tuyển Áo.

Rangnick chính thức chia tay MU, thậm chí từ bỏ vai trò cố vấn của "Quỷ đỏ"

"Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Ralf Rangnick vì những đóng góp của ông với tư cách HLV tạm quyền trong 6 tháng qua. Theo thỏa thuận chung, Ralf hiện chỉ tập trung vào vai trò mới, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Áo và do đó không đảm nhận vị trí cố vấn tại sân Old Trafford. Chúc ông may mắn trong hành trình tiếp theo của sự nghiệp".

Cuối tháng 4, Rangnick thông báo quyết định đảm nhận song song hai vai trò HLV trưởng đội tuyển Áo lẫn cố vấn MU. Theo báo chí Anh, "Cha đẻ Gegenpressing" thực tế chỉ giữ vai trò cố vấn MU dưới hình thức bán thời gian, làm việc 6 ngày mỗi tháng và tổng cộng 144 ngày nếu hoàn tất hợp đồng 2 năm.

Vì vậy, ông không được kỳ vọng góp tiếng nói quan trọng về chuyên môn dưới thời tân HLV trưởng Erik Ten Hag. Việc đôi bên "đường ai nấy đi" là viễn cảnh có thể dự báo trước.

Rangnick bén duyên MU từ tháng 12/2021, thời điểm "Quỷ đỏ" chia tay Ole Gunnar Solskjaer. Theo thỏa thuận ban đầu, nhà cầm quân được mệnh danh "Cha đẻ của triết lí Gegenpressing" đảm nhận vai trò tạm quyền tới cuối mùa giải 2021/22, sau đó làm việc với tư cách cố vấn chuyên môn trong 2 năm.

Tuy nhiên dưới thời Rangnick, MU không mấy cải thiện về thành tích lẫn lối chơi, thậm chí bị đánh giá còn tệ hơn cả thời Solskjaer.

Không chỉ bị loại sớm khỏi các đấu trường cúp như Champions League, FA Cup hay League Cup, "Quỷ đỏ" cũng thất bại trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau khi xếp thứ 6 Ngoại hạng Anh với 58 điểm (số điểm thấp nhất của đội trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh), hiệu số bàn thắng bàn bại bằng... 0 (57 bàn thắng - 57 bàn bại). Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng Rangnick chính là HLV tệ nhất của MU trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

