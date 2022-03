Nhận định trận HOT hôm nay: Messi nhắm mốc 30 trận bất bại, Salah so tài Mane

Argentina - Venezuela, 6h30, 26/3, vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

Trận đấu này về lý thuyết không còn nhiều ý nghĩa khi Argentina đã chính thức có vé dự World Cup 2022 trong khi Venezuela đã chính thức bị loại. Vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng mà Argentina đang sở hữu cũng khó lòng bị phế truất khi họ đang nhiều hơn đội xếp thứ 3 là Ecuador tới 10 điểm và còn đá ít hơn 1 trận.

Messi đang trải qua giai đoạn khó khăn ở PSG

Tuy nhiên, Argentina vẫn có một mục tiêu để theo đuổi: kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 30 để hướng tới kỷ lục của ĐT Italia. Kể từ sau trận thua 0-2 trước Colombia tại Copa America 2019, Argentina chưa thua thêm bất kỳ trận đấu nào trên tất cả các đấu trường.

Tính đến trước trận đấu này, “La Albiceleste” đã không thua tổng cộng 29 trận liên tiếp và hướng tới trận bất bại thứ 30. Nếu cán mốc 30 trận, Argentina sẽ chỉ còn cách kỷ lục thế giới về số trận bất bại mà ĐT Italia từng xác lập được có 7 trận đấu nữa.

Dấu mốc của Argentina sẽ khó vẹn toàn nếu không có Messi. Dù đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong màu áo PSG, Messi vẫn là một tượng đài khó thay thế tại ĐT Argentina. Dù vậy, khả năng anh chơi cả trận không cao, trong bối cảnh HLV Scaloni có thể sẽ tạo ra một số thử nghiệm với nhóm cầu thủ mới triệu tập, trong đó có 8 cầu thủ chưa từng góp mặt cho ĐT Argentina (4 tiền vệ, 3 tiền đạo, 1 hậu vệ).

Dự đoán: Argentina 3-0 Venezuela Tình hình lực lượng Argentina: Acuna, Dybala, Gomez và Di Maria chấn thương; Martinez, Romero, Buendia và Lo Celso bị treo giò. Venezuela: Không vắng cầu thủ nào. Đội hình dự kiến Argentina: Armani; Molina, Otamendi, Martinez Quarta, Tagliafico; De Paul, Rodriguez, Paredes; Messi, J. Correa, Di Maria. Venezuela: Farinez; Rosales, Chancellor, Ferraresi, Gonzalez; Martinez, Rincon; Machis, Otero, Soteldo; Rondon.

Ai Cập - Senegal, 2h30, 26/3, lượt đi vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Phi

Ai Cập sẽ có màn tái ngộ Senegal sau 2 tháng kể từ lần đụng độ tại chung kết CAN 2021. Sau khi dẫn đầu bảng ở vòng loại thứ 2, Ai Cập và Senegal đấu loại trực tiếp ở vòng loại thứ ba, theo thể thức lượt đi lượt về. Đội thắng sẽ giành vé dự World Cup 2022.

Salah và Mane ở trận chung kết CAN 2021

Thất bại trước Senegal ở loạt đá luân lưu may rủi ở trận chung kết CAN 2021 khiến Ai Cập thêm quyết tâm hơn trong lần tái ngộ này, đồng thời “thổi lửa” cho cuộc so tài giữa 2 ngôi sao sáng giá nhất của 2 đội: Mohamed Salah - Sadio Mane.

Yếu tố sân nhà sẽ giúp ích ít nhiều cho Ai Cập ở trận này. Nên nhớ, Ai Cập thi đấu rất tốt trên sân nhà trong thời gian qua. Ở cả 6 trận ra sân mới đây nhất tại Cairo, Ai Cập toàn thắng. Còn nhìn rộng ra hơn nữa, trên sân nhà ở 20 trận gần nhất, Ai Cập đã thắng 18, hòa 1 và chỉ thua đúng 1 trận. Trong khi đó, Senegal mới thắng đúng 2/9 trận làm khách vừa qua.

Dự đoán: Ai Cập 1-0 Senegal Đội hình dự kiến Ai Cập: El-Shennawy; El-Wensh, Abdelmomen, Ashraf, Fatouh; Fathi, El-Sulya, Elneny; Salah, Marmoush, Trezeguet. Senegal: Mendy; Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Kouyate, Raoul, Gueye; Mane, Keita, Ismaila.

