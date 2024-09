Nhận định trận HOT Cúp C1: Arsenal và Barcelona muốn mở hội ở đất khách

Thành tích đối đầu Từ trước tới nay, AS Monaco và Barcelona gặp nhau 3 lần. Chiến thắng 2 lần gọi tên đội chủ sân Nou Camp, còn AS Monaco thắng 1 trận ở giải giao hữu Joan Gamper Trophy diễn ra vào tháng 8/2024. Dự đoán tỷ số: AS Monaco 1-3 Barcelona Đội hình dự kiến: AS Monaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Mawissa Elebi, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Embolo Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; Eric Garcia, Pedri, Casado; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha