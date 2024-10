Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui tới HLV Kim Sang-sik

Giải đấu theo kế hoạch diễn ra vào tháng 12/2024 sắp tới, mục tiêu đặt ra đối với đội tuyển Việt Nam là giành quyền vào chung kết. Đây là thử thách khá lớn với HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh lực lượng đội tuyển Việt Nam chưa ổn định, nhiều trụ cột có dấu hiệu sa sút phong độ hoặc chưa trở lại thời đỉnh cao như Nguyễn Quang Hải, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải…

Quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam vừa qua lại khá…thiếu may mắn. Cụ thể tại cúp giao hữu quốc tế hồi tháng 9, trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nga bị huỷ do siêu bão Yagi. Mới nhất, đội tuyển Việt Nam cũng lỡ trận giao hữu với Lebanon do tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông khiến đội khách không thể đến Việt Nam như kế hoạch.

Thời gian để HLV Kim Sang-sik ổn định bộ khung cũng như lối chơi cho đội tuyển Việt Nam còn khá ít. Hàng tiền đạo cũng là một vấn đề dù tiền đạo Tiến Linh đang lấy lại phong độ tốt hơn. Ngược lại, các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay thậm chí Phiilippines đang vào “phom”. Đặc biệt, chiến lược nhập tịch của Indonesia và Philippines biến 2 đội bóng này trở thành những đối thủ khó lường.

HLV Kim Sang-sik sắp đối đầu thử thách lớn nhất trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024

Trong bối cảnh trên, nếu được tăng cường thêm Nguyễn Xuân Son, hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ giàu sức chiến đấu hơn. Chân sút gốc Brazil vừa đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League mùa trước với 26 bàn thắng.

Nguyễn Xuân Son tên cũ là Rafaelson, sinh năm 1997 tại Brazil, bắt đầu thi đấu ở V-League từ năm 2020. Ngày 20/9, anh được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam với tên Nguyễn Xuân Son.

Thông tin của Tiền Phong cho biết nếu giải quyết được các rào cản về mặt kỹ thuật liên quan quy định FIFA và AFC, Nguyễn Xuân Son sẽ đủ điều kiện được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng gọi khá nhiều cầu thủ nhập tịch như Huỳnh Kesley Alves, Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La nhưng chưa tham dự giải đấu chính thức nào.

