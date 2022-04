Nghi án doping Ngoại hạng Anh: 15 SAO bị phát hiện nhưng được che giấu

Tờ Daily Mail mới đây tiết lộ đã có ít nhất 15 cầu thủ thi đấu tại Premier League đã không vượt qua được các cuộc kiểm tra doping trong giai đoạn 2015 – 2020, nhưng không một ai trong số đó bị xử phạt và thông tin về các cầu thủ đó cũng bị giấu nhẹm. Thông tin này được cung cấp bởi chính phủ Anh căn cứ theo đạo luật về Tự do thông tin ban hành năm 1982.

Đã có 15 cầu thủ ở Premier League không qua được cuộc kiểm tra doping giai đoạn 2015 - 2020

Đạo luật Tự do thông tin cho phép các cá nhân và tổ chức được cung cấp những thông tin nếu chúng được giữ bởi các cơ quan chính phủ và không ảnh hưởng tới an ninh quốc phòng – kinh tế. Daily Mail cho biết họ đã đưa ra các yêu cầu này để buộc Cơ quan chống doping Anh Quốc (UKAD) phải cung cấp thông tin.

Theo tiết lộ của tờ báo này, trong 15 trường hợp thì có 12 cầu thủ đã dương tính với chất kích thích bị cấm, có 1 trường hợp chỉ bị điều tra sau khi đã có kết quả dương tính từ trước đó 5 tháng, và chưa ai bị xử phạt. Tổng cộng đã có 88 cầu thủ bị phát hiện doping trong giai đoạn 2013-2020 ở tất cả các hạng đấu bóng đá chuyên nghiệp của Anh, xứ Wales và Scotland.

Daily Mail cho biết UKAD đã không có hình thức xử phạt nào do trong các trường hợp đó có một số ca được xác định là dùng chất kích thích vô tình, số khác được cho ngoại lệ do nhu cầu sử dụng thuốc điều trị đã được bác sỹ xác nhận. Bên cạnh đó, LĐBĐ Anh (FA) đã yêu cầu UKAD không tiết lộ thông tin của các cầu thủ Premier League do đa số họ dùng chất kích thích không có trong danh mục cấm của FA.

Nathaniel Clyne chấn thương dài hạn ở Liverpool nhưng bị nghi là do dương tính với doping

Nguồn tin đã đặt ra vấn đề rằng với những cầu thủ bị phát hiện dương tính với doping, đa số họ đều bị đình chỉ thi đấu một cách không chính thức từ CLB. Những trường hợp này được xem như chấn thương dài hạn, trong đó nghi vấn nhằm vào Nathaniel Clyne tại Liverpool, Erik Lamela tại Tottenham và thậm chí cả Paul Pogba ở MU (đặc biệt là sau video vợ cầu thủ này dùng cocaine).

Một số CLB cũng bị nghi ngờ về việc hỗ trợ cầu thủ sử dụng doping có hệ thống. Trước đây đã từng có tin đồn rằng các cầu thủ Liverpool nhiều người bị hen suyễn là do hệ quả của doping, và Leicester City mùa bóng vô địch Premier League đã có trong ban huấn luyện chuyên gia thể lực Andrea Azzalin, người bị đồn dính líu tới chất kích thích trong thời gian làm việc cho đội đua xe đạp Mapei của Italia những năm 1990.

