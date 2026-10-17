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U17 Việt Nam tổn thất lực lượng trước thềm World Cup 2026

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

U17 Việt Nam đón nhận tin không vui trước thềm FIFA U17 World Cup 2026 khi tiền đạo Đậu Quang Hưng dính chấn thương bắp đùi và không thể tham dự chuyến tập huấn tại Hàn Quốc cũng như ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.

Đậu Quang Hưng vắng mặt tại FIFA U17 World Cup 2026

Sự vắng mặt của Đậu Quang Hưng là tổn thất đáng tiếc đối với đội bóng do HLV Cristiano Roland dẫn dắt. Trong năm nay, chân sút thuộc biên chế CLB TP.HCM là nhân tố quan trọng trên hàng công U17 Việt Nam.

Được biết, Đậu Quang Hưng gặp chấn thương trong buổi tập ngày 14/10 của U17 Việt Nam. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định tiền đạo trẻ bị tổn thương vùng bắp đùi. Dù chưa cần phẫu thuật nhưng chân sút 17 tuổi vẫn phải trải qua quá trình điều trị và phục hồi tương đối dài. Vì vậy, Quang Hưng sẽ không thể cùng các đồng đội tham gia chuyến tập huấn tại Hàn Quốc cũng như tranh tài tại FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam tổn thất lực lượng trước thềm World Cup 2026 - 1

Đậu Quang Hưng không thể tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Đây là thông tin đáng tiếc với cá nhân Quang Hưng, bởi tiền đạo này liên tục gặp vấn đề về thể trạng trong quá trình chuẩn bị và thi đấu cùng các đội tuyển trẻ Việt Nam. Trước đó, anh từng dính chấn thương trong đợt tập huấn tại Nhật Bản trước vòng loại U17 châu Á 2026. Đến giải U17 Đông Nam Á, chân sút của CLB TP.HCM tiếp tục gặp vấn đề ở cổ chân trong trận đấu với Malaysia và không thể thi đấu trong phần còn lại. Những chấn thương liên tiếp khiến quá trình tích lũy kinh nghiệm và duy trì phong độ của cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng đáng kể.

Dù vậy, Quang Hưng vẫn kịp để lại dấu ấn ở VCK U17 châu Á 2026. Trong trận ra quân gặp U17 Yemen, tiền đạo này ghi bàn thắng duy nhất ở phút 78, giúp U17 Việt Nam giành chiến thắng quan trọng. Tình huống xuất phát từ đường chuyền vượt tuyến của Chu Ngọc Nguyễn Lực sang cánh phải. Quang Hưng khống chế bóng, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn đối phương. Pha lập công không chỉ mang về ba điểm quý giá mà còn cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của chân sút trẻ trong những thời điểm quyết định.

Bàn thắng vào lưới U17 Yemen cũng là minh chứng cho giá trị của Quang Hưng trong đội hình U17 Việt Nam. Ở những giải đấu có tính cạnh tranh cao, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt khi các đội bóng phải đối đầu với những đối thủ có tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Việc thiếu vắng một tiền đạo từng tạo ra khác biệt ở cấp độ châu lục chắc chắn đặt ra thêm bài toán nhân sự cho HLV Cristiano Roland trước khi đội tuyển bước vào hành trình tại World Cup.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn ngày 19/10, trước khi di chuyển tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để hoàn tất quá trình chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026. Ban huấn luyện dự kiến tổ chức các trận giao hữu nhằm giúp cầu thủ làm quen với cường độ thi đấu và hoàn thiện phương án chiến thuật. Trong đó, U17 Fiji là một trong những đối thủ được tính đến, bởi đội bóng này có những nét tương đồng với U17 New Zealand, đối thủ cùng bảng với U17 Việt Nam tại World Cup.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng với U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand. Ngày 20/11, thầy trò HLV Roland thi đấu trận ra quân với U17 Bỉ.

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Theo Minh Chí ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/10/2026 08:11 AM (GMT+7)
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