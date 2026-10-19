HLV Cristiano Roland có thể thay thế HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam?

HLV Cristiano Roland có nhiều dấu ấn đặc biệt với bóng đá Việt Nam

Không phải ngẫu nhiên HLV Cristiano Roland đang nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, nhà cầm quân người Brazil đã cùng U17 Việt Nam tạo nên những cột mốc đáng nhớ, qua đó khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng phát triển các cầu thủ trẻ.

Vào tháng 4, U17 Việt Nam xuất sắc đăng quang tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia ở trận chung kết. Trước đó, thầy trò HLV Cristiano Roland còn vượt qua U17 Australia 2-1 tại bán kết, thể hiện bản lĩnh trước đối thủ được đánh giá cao.

HLV Cristiano Roland hiện đang dẫn dắt U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Chưa đầy một tháng sau, U17 Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang khi giành quyền vào tứ kết U17 châu Á 2026, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé tham dự FIFA U17 World Cup. Dù dừng bước trước U17 Australia, thành tích này vẫn đánh dấu bước tiến quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ HLV Cristiano Roland không chỉ mang đến những kết quả tích cực mà còn xây dựng được tập thể có tính tổ chức, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Các cầu thủ trẻ cho thấy sự tiến bộ về khả năng phối hợp, duy trì cự ly đội hình và thích nghi với những đối thủ có trình độ khác nhau.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Brazil sở hữu lợi thế mà không phải HLV ngoại nào cũng có được: Sự am hiểu sâu sắc về bóng đá Việt Nam. Từng thi đấu, giữ băng đội trưởng Hà Nội FC và có nhiều năm tham gia công tác đào tạo trẻ, ông Roland hiểu rõ môi trường bóng đá trong nước, đặc điểm cầu thủ Việt Nam cũng như những khó khăn trong quá trình phát triển tài năng. Đây có thể là nền tảng quan trọng nếu ông được cân nhắc đảm nhiệm những trọng trách lớn hơn trong tương lai.

HLV Cristiano Roland được đánh giá có đủ tài năng và tâm huyết. Ảnh: VFF

Tất nhiên, thành công ở cấp độ U17 chưa đủ để khẳng định Cristiano Roland có thể lập tức dẫn dắt ĐT Việt Nam. Bóng đá đỉnh cao đòi hỏi nhà cầm quân phải có khả năng quản lý những ngôi sao, ứng phó áp lực thành tích và điều chỉnh chiến thuật trước các đối thủ mạnh.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik vẫn đang nắm quyền tại ĐT Việt Nam và đã tạo dựng được vị thế vững chắc với nhiều thành tích ấn tượng. Hợp đồng của chiến lược gia người Hàn Quốc với VFF có thời hạn đến năm 2027. Bởi vậy, chưa có cơ sở để nói đến một cuộc thay thế trong tương lai gần.

Dẫu vậy, Cristiano Roland có thể trở thành phương án kế nhiệm đáng cân nhắc nếu tiếp tục chứng minh năng lực. Trước mắt, FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar sẽ là bài kiểm tra đặc biệt quan trọng. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam lần lượt đối đầu U17 Bỉ ngày 20/11, U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.

Nếu U17 Việt Nam thi đấu ấn tượng ở sân chơi thế giới, uy tín của HLV Cristiano Roland chắc chắn sẽ được nâng lên đáng kể. Khi đó, khả năng ông được trao cơ hội dẫn dắt U23 Việt Nam hoặc thử sức ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp có thể trở thành hướng phát triển hợp lý.

HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể là ứng cử viên tiềm năng dẫn dắt ĐT Việt Nam trong tương lai. Ảnh: VFF

Một lợi thế khác của Cristiano Roland là khả năng xây dựng lực lượng kế cận. Nếu tiếp tục gắn bó với lứa cầu thủ hiện tại, ông có thể tạo nên bộ khung giàu tiềm năng cho các đội tuyển Việt Nam trong những năm tới.

Tuy nhiên, để tiến tới chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Roland vẫn cần chứng minh khả năng làm việc với các cầu thủ trưởng thành, quản lý phòng thay đồ và duy trì thành tích ổn định trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt hơn. Bởi thế, câu hỏi Cristiano Roland có thể thay thế Kim Sang-sik hay không hiện vẫn chỉ là một giả thiết đáng quan tâm, chứ chưa phải vấn đề được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra.

Dù vậy, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm một lựa chọn chất lượng nếu nhà cầm quân người Brazil tiếp tục phát triển đúng hướng. Từ thành công cùng U17 Việt Nam đến cơ hội dẫn dắt đội tuyển quốc gia vẫn còn một hành trình dài, nhưng Cristiano Roland đang có những bước khởi đầu đầy hứa hẹn.