MU liên tục thăng hoa: Solskjaer mơ cúp đầu tay, quyết hạ Everton

Thứ Tư, ngày 23/12/2020 16:12 PM (GMT+7)

HLV Ole Gunnar Solskjaer quyết tâm mơ giành lấy chiếc cúp đầu tiên cùng MU trên cương vị HLV trưởng của đội bóng.

Sau hai năm dẫn dắt MU, Ole Gunnar Solskjaer đang từng bước giúp đội bóng trở lại quỹ đạo dưới thời HLV Alex Ferguson. Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy vẫn thua kém ông thầy của mình ở một khoản, đó là khả năng săn “cúp”. Kể từ khi Solskjaer lên nắm quyền, MU chưa giành được bất kỳ một danh hiệu nào và League Cup 2020/21 đang là cơ hội lớn để đội chủ sân Old Trafford làm điều đó.

Solskjaer vẫn kém thầy của mình, Sir Alex ở khoản săn danh hiệu

Rạng sáng mai (24/12), MU sẽ thi đấu trận tứ kết League Cup với Everton. Đây là đối thủ từng thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước “Quỷ đỏ” nên người hâm mộ tin rằng thầy trò Solskjaer biết cách để giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này.

Ông thầy người Na Uy cũng khẳng định tham vọng này trong buổi phỏng vấn trước trận. “Tất nhiên chúng tôi luôn tham dự giải đấu với mục tiêu vô địch. Chúng tôi muốn tiến bộ qua từng trận đấu và giải đấu. Mùa trước, MU đã lọt tới bán kết và mục tiêu của chúng tôi mùa này là vô địch giải đấu.

Tôi vẫn nhớ danh hiệu đầu tiên và cuối cùng của mình tại MU khi còn là cầu thủ đều là League Cup. Điều đó rất có ý nghĩa với đội bóng. Chúng tôi đều khao khát được chạm tay vào chiếc cúp và các cầu thủ của tôi đang học cách để giành được nó", ông nói.

Solskjaer quyết tâm xoay vòng cầu thủ để tìm chiến thắng

Một vấn đề được đặt ra cần được Solskjaer giải quyết là bài toán lực lượng trong kỳ Giáng sinh và năm mới. MU sẽ phải đối mặt với hai đối thủ khó chịu sau trận đấu với Everton là Leicester và Wolves với mật độ 3 ngày/trận. Bởi vậy, Solskjaer buộc phải có những tính toán riêng.

Ông thầy người Na Uy xác nhận Luke Shaw và Scott McTominay sẽ không dự trận đấu với Everton do dính chấn thương trong khi Bruno Fernandes nhiều khả năng sẽ đá dự bị. “Jesse Lingard sẽ góp mặt. Cậu ấy đã nỗ lực tập luyện trong thời gian qua. Lingard đã phải tự cách ly do có nguy cơ nhiễm Covid-19 nhưng may mắn là cậu ấy khỏe mạnh.

Cavani vẫn đang điều trị chấn thương và Bruno Fernandes cũng là một trong những cầu thủ tôi muốn cho nghỉ ngơi. Mason (Greenwood) đã ổn và có thể thi đấu. Cậu ấy sẽ góp tên trong trận đấu này trừ khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra".

