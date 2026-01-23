MU không còn là “cỗ máy kiếm tiền” số một của bóng đá thế giới, đội nào dẫn đầu?

Real Madrid thống trị Money League, bóng đá châu Âu lập kỷ lục doanh thu

Real Madrid đã khẳng định vị thế “ông vua tiền bạc” của bóng đá thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Deloitte Football Money League 2026 với doanh thu kỷ lục gần 1,2 tỷ euro. Đây là cột mốc chưa từng có, phản ánh sức mạnh tổng hòa của thành tích thể thao, thương hiệu toàn cầu và khả năng khai thác thương mại vượt trội của đội bóng “Hoàng gia Tây Ban Nha”.

Real Madrid thống trị Money League

Xếp sau Real Madrid là Barcelona, Bayern Munich và PSG, tạo nên top 4 hoàn toàn không có đại diện Ngoại hạng Anh. Việc các ông lớn châu Âu tiến sâu ở Champions League phiên bản mở rộng và FIFA Club World Cup mùa hè vừa qua đã mang lại nguồn thu bản quyền truyền hình và thương mại đáng kể.

Tổng doanh thu của 20 CLB hàng đầu đạt 12,4 tỷ euro, tăng 11% so với mùa trước, một kỷ lục mới của Money League. Trong đó, doanh thu thương mại tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất (43%), còn doanh thu ngày thi đấu tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng 16%.

MU tụt dốc: Khi “cỗ máy kiếm tiền” chững lại

MU chỉ đứng thứ tám trên bảng xếp hạng Money League 2026, vị trí thấp nhất của họ trong nhiều năm. Đây là sự tụt dốc đáng chú ý với CLB từng 10 lần dẫn đầu Money League và được xem là hình mẫu thành công thương mại của bóng đá hiện đại.

Nguyên nhân lớn nhất đến từ việc MU không tham dự Champions League mùa 2024–2025, khiến doanh thu bản quyền truyền hình giảm mạnh từ 258 triệu euro xuống còn 206 triệu euro. Việc vắng bóng hoàn toàn ở đấu trường châu Âu mùa 2025–2026 và bị loại sớm ở các cúp quốc nội càng khiến nguồn thu ngày thi đấu sụt giảm.

Thực tế, “Quỷ đỏ” chỉ chơi 20 trận chính thức tại Old Trafford trong cả mùa giải, con số quá khiêm tốn so với các đối thủ cạnh tranh. Từ vị thế chuẩn mực thương mại của bóng đá thế giới, MU giờ đây đang phải chạy đua để không bị bỏ lại phía sau.

Cơ hội vẫn còn cho MU, nhưng không thể chậm chân hơn nữa

Theo Tim Bridge, Trưởng nhóm kinh doanh thể thao của Deloitte, MU vẫn sở hữu một trong những thương hiệu toàn cầu lớn nhất làng bóng đá. Điều đó đồng nghĩa với việc họ vẫn có tiềm năng rất lớn để khai thác doanh thu ngoài sân cỏ, nếu đi đúng hướng.

Tuy nhiên, Bridge thẳng thắn chỉ ra rằng MU đã chậm hơn Real Madrid hay Barcelona trong việc đầu tư cơ sở vật chất và nâng tầm trải nghiệm người hâm mộ. Những thông tin về dự án xây sân vận động mới được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy CLB bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chiến lược dài hạn.

Ở bình diện nước Anh, MU hiện chỉ đứng thứ tư về doanh thu, sau Liverpool, Man City và Arsenal. Trong bối cảnh ngành công nghiệp bóng đá ngày càng cạnh tranh, “bí quyết trụ vững” không còn chỉ nằm ở thành tích trên sân, mà là sự kết hợp hài hòa giữa thành công thể thao và đa dạng hóa nguồn thu.