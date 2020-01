MU gây sốc mua lại "hàng thải" Depay, trao áo số 7 đấu Salah - Mane

Thứ Tư, ngày 01/01/2020 00:04 AM (GMT+7)

Hụt Haaland là một cú sốc với MU, cho dù kỳ chuyển nhượng tháng 1 chỉ vừa mở cửa. Nhưng người Manchester dường như đã có một kế hoạch khác.

Đã có lúc tưởng chừng MU tiến sát đến Erling Braut Haaland. Với những gì truyền thông Anh đồn thổi, thì việc chân sút 19 tuổi người Na Uy về với đội chủ sân Old Trafford chỉ còn là vấn đề thời gian. Thậm chí theo tờ Daily Mail, Haaland sẽ nhận mức lương 200.000 bảng/tuần, tức cao gấp 10 lần so với chế độ đãi ngộ ở đội bóng cũ Salzburg.

MU mua hụt Haaland, và để mất cầu thủ này vào tay Dortmund

Nhưng sau tất cả, MU đã phải chưng hửng một phen. Haaland không về MU, mà đến với Dortmund. Và giờ đây, công cuộc chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford phải hướng sang một cái tên khác - mới mà cũ: Memphis Depay.

Kể từ ngày rời MU để gia nhập Lyon, Depay thực sự đã “thoát xác”, như chú tằm rời khỏi kén. Depay dần trở thành một trong những ngôi sao sáng tại Ligue 1, là đối trọng với những Neymar - Mbappe của PSG, Payet của Marseille hay Ben Yedder ở Monaco.

Cũng bởi thế, HLV Solskjaer và MU dự tính sửa chữa lỗi lầm của người tiền nhiệm Mourinho, kích hoạt điều khoản mua lại Depay. Trong bản hợp đồng bán cho Lyon mùa đông 2017, “Quỷ đỏ” nhận thấy những tiềm năng của Depay nên đã kịp thòng điều khoản mua lại. Chỉ cần MU muốn, Lyon sẽ buộc phải nhả người - tương tự phi vụ Real mua lại Morata từ Juventus hè 2016. Điều kiện cần là bản thân Depay hứng thú với viễn cảnh khoác lên mình tấm áo đỏ một lần nữa.

Memphis Depay đang từng bước chứng tỏ, anh là phiên bản hoàn hảo của Mohamed Salah - siêu sao hàng đầu giải Ngoại hạng Anh lúc này. Chơi ở vị trí tiền đạo cánh, cả hai cầu thủ này vừa sở hữu tốc độ, kỹ thuật, khả năng tạo đột biến và kỹ năng dứt điểm ngày càng được cải thiện. Hơn nữa, Depay còn được đánh giá rất cao ở khả năng sút phạt, trong khi đây lại không phải điểm mạnh của Salah.

Mùa này, Memphis Depay vẫn chơi cực kỳ hiệu quả. 5 trận vòng bảng Champions League, cầu thủ chạy cánh người Hà Lan ghi 5 bàn, giúp Lyon lọt vào vòng knock-out. Ở Ligue 1, Depay cũng có tới 9 pha lập công sau 13 trận, ngoài ra còn có 2 đường kiến tạo nữa. Depay thậm chí đang xếp trên cả siêu sao trứ danh Neymar Junior của PSG.

Nhìn rộng ra, kể từ khi gia nhập Lyon thì Memphis Depay đã ghi tới 53 bàn thắng sau 133 trận. Trong khi đó, con số này ngày còn khoác áo "Quỷ đỏ" chỉ là 7 bàn sau 53 trận, trong đó có vỏn vẹn 2 bàn ở giải Ngoại hạng Anh.

Depay đã sẵn sàng trở lại MU?

Memphis Depay cũng đang trở thành người dẫn đường trong cuộc phục hưng của bóng đá Hà Lan. Sau khi không giành nổi vé dự vòng chung kết EURO 2016, bóng đá Hà Lan cải tổ, và Depay đóng vai trò quan trọng trong cuộc cải tổ ấy. Hiện cầu thủ 25 tuổi này đã có 19 bàn thắng sau 51 lần khoác áo đội bóng áo da cam, là nhân tố quan trọng đưa Hà Lan đến với ngôi á quân ở Nations League 2019.

Trong trường hợp Memphis Depay trở về, nhiều khả năng anh sẽ được trao lại chiếc áo số 7. Đây là số áo còn trống của MU, do Alexis Sanchez đang khoác áo Inter Milan dưới dạng cho mượn. Trong những năm tháng từng thi đấu ở Old Trafford, Depay từng mặc áo số 7 song lại gây thất vọng. Nhưng đó là một Depay còn quá non trẻ. Giờ đây, nếu trở lại thì anh đã thực sự vươn tầm trở thành một trong những ngôi sao sáng giá của bóng đá châu Âu.

