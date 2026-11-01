Mourinho tìm ra người thừa kế Kroos - Modric ở tuyến giữa Real Madrid

Bước ngoặt chiến thuật và màn trình diễn ấn tượng trước Barcelona

Sự trở lại mạnh mẽ của Real Madrid dưới thời HLV Jose Mourinho gắn liền với việc hàng loạt trụ cột tìm lại phong độ, trong đó Bernardo Silva là nhân tố nổi bật nhất.

Bernardo Silva trở thành chìa khóa giúp Mourinho giải bài toán hàng tiền vệ Real Madrid.

Thay vì xếp tiền vệ người Bồ Đào Nha đá dâng cao trên hàng công như thường lệ, Mourinho kiên nhẫn chờ thời điểm anh đạt thể lực tốt nhất để kéo xuống thi đấu lùi sâu trong tuyến giữa bên cạnh Federico Valverde và Aurelien Tchouameni.

Quyết định này nhằm khắc phục triệt để các hạn chế trong khâu triển khai bóng và tổ chức lối chơi của Kền kền trắng.

Trận El Clasico tại Camp Nou là minh chứng rõ nét nhất cho tính đúng đắn của Mourinho. Bernardo Silva thi đấu đầy nỗ lực, tích cực áp sát và phong tỏa thành công hướng triển khai bóng của Rodri cùng Pedri.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, Silva còn giúp Real Madrid thoát pressing mượt mà từ phần sân nhà, đồng thời giảm bớt khối lượng công việc cho Tchouameni.

Những con số thống kê chứng minh tầm ảnh hưởng

Các con số thống kê kiểm soát bóng chỉ ra sự khác biệt lớn khi có và không có Bernardo Silva trên sân. Real Madrid đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 57% khi Silva thi đấu, so với chỉ 47% khi anh vắng mặt (mức trung bình cả mùa của đội là 52%).

Thông số thống kê của Bernardo Silva trong 10 trận trên mọi mặt trận.

Tầm ảnh hưởng này thể hiện rõ qua các chiến thắng trước Leipzig (kiểm soát 62%) hay trận gặp Roma khi anh chỉ vào sân 20 phút cuối (tỷ lệ kiểm soát dừng ở 46%).

Trong bối cảnh Real Madrid chưa thể chiêu mộ thêm một tiền vệ đẳng cấp như Rodri, Bernardo Silva đã trở thành phương án hoàn hảo nhất để khỏa lấp khoảng trống mà Toni Kroos và Luka Modric để lại.

Sự xuất hiện của Silva ở tuyến giữa giúp giải phóng không gian cho Arda Guler sáng tạo.

Việc Silva quán xuyến tốt khu trung tuyến cũng trực tiếp giải phóng Arda Guler khỏi nhiệm vụ phòng ngự, tạo điều kiện cho tài năng trẻ này tự do dâng cao sáng tạo.

Mourinho đã tìm thấy chìa khóa cân bằng cho Real Madrid ngay trong lực lượng hiện có.