Mourinho chưa dạy được siêu sao, nhưng nâng tầm "kép phụ" ở Real Madrid

Mbappé vẫn là tâm điểm của mọi kỳ vọng, Vinicius sa sút và vướng rắc rối kỷ luật, trong khi Endrick, Carlos Espí và Arda Güler lại trở thành những quân bài có khả năng định đoạt trận đấu. Cuộc ngược dòng 4-3 trước Roma ngày 14/10 là minh chứng đanh thép: Mourinho chưa giải được bài toán siêu sao, nhưng đang biến những phương án tưởng chừng phụ trợ thành vũ khí sát thương.

Hai siêu sao, một bài toán chưa có lời giải

Mourinho trở lại Bernabéu với bản hợp đồng ba năm, kéo dài đến tháng 6/2029. Ông không thiếu kinh nghiệm xử lý những phòng thay đồ nhiều cá tính, càng không thiếu bản lĩnh để đưa ra những quyết định gây tranh cãi. Nhưng Real Madrid hiện tại đặt trước ông một thử thách khác: làm thế nào để những cá nhân kiệt xuất thực sự phục vụ hệ thống, thay vì buộc hệ thống phải xoay quanh họ.

Kylian Mbappé vẫn là cầu thủ có khả năng tạo khác biệt bằng tốc độ, khả năng dứt điểm và những pha xâm nhập khoảng trống. Tuy nhiên, duy trì đẳng cấp cá nhân không đồng nghĩa với việc giúp cả đội vận hành trơn tru. Mourinho còn phải tìm cách phân phối không gian, nhịp độ tấn công và trách nhiệm phòng ngự giữa Mbappé với Vinicius — hai cầu thủ đều nguy hiểm nhất khi được trao quyền chủ động ở những khu vực thuận lợi.

Trường hợp Vinicius đáng lo hơn. Những vấn đề về hiệu suất, phản ứng trên sân và khả năng kiểm soát cảm xúc đang khiến cầu thủ Brazil trở thành một bài toán chiến thuật lẫn tâm lý. Ngày 14/10, anh nhận án treo giò bốn trận sau sự cố kéo tóc Nathan Saliba và phản ứng với quyết định của trọng tài. Đó không đơn thuần là tổn thất nhân sự, mà còn là dấu hỏi về tính ổn định của một ngôi sao được kỳ vọng dẫn dắt hàng công.

Mourinho từng công khai bảo vệ Mbappé trước những chỉ trích liên quan đến quá trình hồi phục chấn thương. Nhưng bảo vệ cầu thủ không có nghĩa là đã nâng tầm cầu thủ. Cho đến lúc này, thước đo quan trọng nhất vẫn là khả năng biến tài năng cá nhân thành hiệu quả tập thể. Ở khía cạnh đó, Mourinho chưa thể tuyên bố chiến thắng.

Khi những kép phụ chiếm lĩnh sân khấu

Nếu hai siêu sao còn khiến Mourinho đau đầu, nhóm cầu thủ ít được chú ý hơn lại đang đem đến lời giải bất ngờ. Trận thắng Roma là ví dụ điển hình nhất.

Real Madrid bị dẫn 1-3 khi trận đấu bước vào những phút cuối. Thay vì chấp nhận thất bại, đội bóng Tây Ban Nha ghi ba bàn để thắng 4-3, với dấu ấn trực tiếp của Carlos Espí, Endrick và Güler. Espí ghi bàn rút ngắn cách biệt, Endrick vừa kiến tạo tình huống dẫn đến bàn thắng ấy vừa đánh đầu gỡ hòa, còn Güler thực hiện những quả phạt góc dẫn tới cả ba bàn thắng cuối cùng của Real Madrid.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở màn ngược dòng, mà ở cách những cầu thủ này bổ sung cho nhau. Güler cung cấp khả năng tổ chức và độ chính xác ở bóng chết; Espí hiện diện đúng lúc trong vòng cấm; Endrick mang tới tốc độ, sức mạnh và khả năng tạo đột biến khi hàng thủ đối phương bắt đầu xuống sức. Ba vai trò khác nhau được kết nối thành một chuỗi tấn công có hiệu quả thực tế.

Endrick được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nhưng sẽ sai lầm nếu chỉ xem chiến thắng này như câu chuyện về một cá nhân. Mourinho đã có những điều chỉnh đúng thời điểm, còn các cầu thủ dự bị thực hiện được điều mà đội hình xuất phát không làm nổi: chuyển sức ép thành bàn thắng.

Đó chính là nghịch lý hấp dẫn nhất của Real Madrid dưới thời Mourinho. Những cầu thủ được kỳ vọng tạo ra khác biệt bằng danh tiếng vẫn đang tìm kiếm sự ổn định; những người đứng sau họ lại chứng minh rằng giá trị chiến thuật không phụ thuộc hoàn toàn vào thứ bậc trong phòng thay đồ.

Mourinho giỏi tạo vũ khí, nhưng chưa chắc đã giải được bài toán lớn

Tuy nhiên, một trận đấu không đủ để kết luận Mourinho đã biến Endrick, Espí hay Güler thành những ngôi sao ổn định. Bóng đá đỉnh cao không chỉ đòi hỏi khả năng bùng nổ trong vài phút, mà còn yêu cầu phong độ xuyên suốt mùa giải, sự thích nghi với nhiều đối thủ và khả năng duy trì hiệu quả khi bị nghiên cứu kỹ lưỡng.

Vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ: liệu Mourinho có đủ quyết đoán để trao cơ hội thường xuyên cho những người đang tạo ra khác biệt? Với Espí, chính ông thừa nhận việc cạnh tranh vị trí tiền đạo trong một đội hình có Mbappé không hề đơn giản. Lời giải thích ấy hợp lý về chuyên môn, nhưng cũng phơi bày giới hạn của cơ chế phân cấp: nếu danh tiếng quyết định quá nhiều số phút thi đấu, phong độ hiện tại sẽ khó trở thành tiêu chuẩn cao nhất.

Mourinho từng xây dựng những tập thể đáng sợ nhờ kỷ luật, khả năng chuyển trạng thái và sự phân công vai trò rạch ròi. Tại Real Madrid, ông đang cho thấy mình vẫn có thể khai thác tối đa nguồn lực ít được kỳ vọng. Nhưng thử thách cuối cùng không phải giúp các kép phụ tỏa sáng khi được tung vào sân. Đó là khiến mọi ngôi sao hiểu rằng vị trí của họ phải được bảo vệ bằng hiệu suất, không phải bằng danh tiếng.

Chiến thắng trước Roma chưa che lấp được nghịch lý

Real Madrid thắng Roma 4-3, nhưng không thể bỏ qua việc họ từng để đối thủ ghi ba bàn và chỉ đảo ngược tình thế trong những phút cuối. Một cuộc ngược dòng phi thường có thể tạo ra niềm tin, song không tự động xóa bỏ những lỗ hổng trong tổ chức phòng ngự hay sự thiếu ổn định của các trụ cột.

Mourinho đang có hai bộ mặt rõ rệt: chưa chứng minh được khả năng đưa Mbappé và Vinicius lên một nấc thang mới, nhưng lại cho thấy bản năng sử dụng nhân sự vẫn cực kỳ sắc bén. Ông có thể biến những phương án dự phòng thành mũi khoan quyết định, song sẽ chỉ thực sự thành công nếu giải quyết được mối quan hệ giữa đẳng cấp, quyền lực và hiệu suất.

Bởi ở Real Madrid, chiến thắng trước Roma chỉ là một đêm đáng nhớ. Thước đo của Mourinho là cả mùa giải. Và câu hỏi lớn nhất vẫn còn nguyên: ông sẽ tiếp tục tìm cách chiều lòng những siêu sao, hay đủ cứng rắn để xây dựng một đội bóng trong đó không ai được phép đứng trên hệ thống?