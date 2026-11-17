Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Singapore vs Brazil
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Trung Quốc vs Bahrain
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Kyrgyzstan vs Việt Nam
Logo Kyrgyzstan - KGZ Kyrgyzstan
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Qatar vs Hàn Quốc
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Saudi Arabia vs Uzbekistan
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Uzbekistan - UZB Uzbekistan
-
Nga vs Venezuela
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Iraq vs Iran
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Iran - IRN Iran
-
Argentina vs Costa Rica
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Chile vs Colombia
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Colombia - COL Colombia
-
Uruguay vs Dominican Republic
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Logo Dominican Republic - DOM Dominican Republic
-
Tây Ban Nha vs Chile
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Chile - CHI Chile
-

Mẹ Ronaldo rất vui mừng khi Bồ Đào Nha thua Đan Mạch, HLV Jesus phản hồi

Sự kiện: Đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo

Mẹ Ronaldo công khai nói bà rất vui mừng sau khi ĐT Bồ Đào Nha thua Đan Mạch.

Bồ Đào Nha thua đậm 1-4 trước Đan Mạch ở trận đấu áp chót vòng bảng UEFA Nations League, và trận đấu này đã được lấy ra làm chủ đề bàn tán. Lý do là bởi đây là trận đầu tiên Bồ Đào Nha thi đấu kể từ khi Cristiano Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển, và trận thua đã được minh chứng cho việc Bồ Đào Nha “cần”, “nhớ” Ronaldo (mặc dù Bồ Đào Nha đã thắng cả 4 trận trước đó và đoạt vé tứ kết sớm).

Bà Dolores Aveiro trả lời báo chí trong lễ khánh thành trung tâm chăm sóc cầu thủ nhí tại CLB Sporting

Bà Dolores Aveiro trả lời báo chí trong lễ khánh thành trung tâm chăm sóc cầu thủ nhí tại CLB Sporting

Phản ứng của Ronaldo, cho tới lúc này, là sự im ắng. Nhưng mới đây đã có một người nhà CR7 cho cả thế giới biết chính xác anh và họ nghĩ gì về ĐT Bồ Đào Nha: Bà mẹ của Ronaldo đã được mời đến dự lễ khánh thành Trung tâm chăm sóc Cầu thủ nhí tại sân Jose Alvalade của CLB Sporting vào thứ Hai, và bà Dolores Aveiro đã thu hút một rừng phóng viên đến để kiếm được những câu nói vàng ngọc.

Bà Dolores đã không làm đội quân báo chí thất vọng, cho biết: “Con trai tôi đang buồn vì không được tôn trọng. Tất nhiên là nó buồn rồi, vì người ta đã lừa nó. Và tôi cũng buồn theo. Trận đấu vừa qua, Đan Mạch thắng là xứng đáng và đó là kết cục xứng đáng cho ĐT Bồ Đào Nha, tôi rất vui vì điều đó”.

“Họ tổ chức lễ tri ân Cristiano hôm đó, tại sao tri ân khi nó vắng mặt thay vì tri ân lúc nó còn ở đấy? Chẳng sao, sự tri ân sẽ được tổ chức tại đây, ở Sporting CP, vì họ biết trân trọng con trai tôi. Tại ĐTQG, nó không được tôn trọng bởi chính những đồng đội của mình. Còn mối quan hệ giữa tôi với Jorge Jesus ư? Không có mối quan hệ nào cả”.

HLV Jesus: "Giờ tôi lại phải phản hồi về mẹ của Ronaldo nữa?"

Cánh phóng viên sau đó đã đặt ra câu hỏi cho HLV Jorge Jesus ở buổi họp báo trước trận xứ Wales - Đan Mạch. Khi được hỏi về suy nghĩ của ông trước phát biểu của bà Dolores, HLV Jesus đáp:

“Giờ tôi lại phải phản hồi mẹ của Cristiano Ronaldo sao? Thế cả mẹ tôi nữa nhé. Mẹ của Cristiano Ronaldo là một người phụ nữ mà tôi vô cùng kính trọng, biết nói sao đây nhỉ? Mẹ vẫn là mẹ thôi; chẳng thể khác được. Tôi hiểu những phát biểu của bà ấy”

“Tranh cãi ư? Đúng là có thật, nhưng mẹ vẫn là mẹ, và tôi chỉ biết dành sự tôn trọng cho bà ấy. Một người mẹ luôn sẵn sàng bảo vệ các con mình, thậm chí đến hơi thở cuối cùng. Bà ấy là một người mẹ rất đáng quý, người đã phải chịu đựng biết bao gian khổ để nuôi dạy các con nên người”.

8

Liverpool - Man Utd 22.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man Utd
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/11
Thể lệ
Ronaldo thảnh thơi chơi golf trong ngày Bồ Đào Nha thua thảm Đan Mạch
Ronaldo thảnh thơi chơi golf trong ngày Bồ Đào Nha thua thảm Đan Mạch

Cristiano Ronaldo có trải nghiệm thể thao mới khi chuyển từ bóng đá sang gậy golf trong đợt FIFA Days đầu tiên sau khi tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/me-ronaldo-rat-vui-mung-khi-bo-dao-nha-thua...

-16/11/2026 22:56 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Bồ Đào Nha Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN