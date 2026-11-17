Mẹ Ronaldo rất vui mừng khi Bồ Đào Nha thua Đan Mạch, HLV Jesus phản hồi

Bồ Đào Nha thua đậm 1-4 trước Đan Mạch ở trận đấu áp chót vòng bảng UEFA Nations League, và trận đấu này đã được lấy ra làm chủ đề bàn tán. Lý do là bởi đây là trận đầu tiên Bồ Đào Nha thi đấu kể từ khi Cristiano Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển, và trận thua đã được minh chứng cho việc Bồ Đào Nha “cần”, “nhớ” Ronaldo (mặc dù Bồ Đào Nha đã thắng cả 4 trận trước đó và đoạt vé tứ kết sớm).

Bà Dolores Aveiro trả lời báo chí trong lễ khánh thành trung tâm chăm sóc cầu thủ nhí tại CLB Sporting

Phản ứng của Ronaldo, cho tới lúc này, là sự im ắng. Nhưng mới đây đã có một người nhà CR7 cho cả thế giới biết chính xác anh và họ nghĩ gì về ĐT Bồ Đào Nha: Bà mẹ của Ronaldo đã được mời đến dự lễ khánh thành Trung tâm chăm sóc Cầu thủ nhí tại sân Jose Alvalade của CLB Sporting vào thứ Hai, và bà Dolores Aveiro đã thu hút một rừng phóng viên đến để kiếm được những câu nói vàng ngọc.

Bà Dolores đã không làm đội quân báo chí thất vọng, cho biết: “Con trai tôi đang buồn vì không được tôn trọng. Tất nhiên là nó buồn rồi, vì người ta đã lừa nó. Và tôi cũng buồn theo. Trận đấu vừa qua, Đan Mạch thắng là xứng đáng và đó là kết cục xứng đáng cho ĐT Bồ Đào Nha, tôi rất vui vì điều đó”.

“Họ tổ chức lễ tri ân Cristiano hôm đó, tại sao tri ân khi nó vắng mặt thay vì tri ân lúc nó còn ở đấy? Chẳng sao, sự tri ân sẽ được tổ chức tại đây, ở Sporting CP, vì họ biết trân trọng con trai tôi. Tại ĐTQG, nó không được tôn trọng bởi chính những đồng đội của mình. Còn mối quan hệ giữa tôi với Jorge Jesus ư? Không có mối quan hệ nào cả”.