Arsenal gặp khó khăn thế nào khi vắng Declan Rice?

Đây mới là lần thứ 10 Arsenal phải thi đấu tại Ngoại hạng Anh mà không có Declan Rice kể từ khi tiền vệ người Anh gia nhập CLB vào mùa hè năm 2023. Quyết định của Arteta khi lựa chọn Mikel Merino đá chính thay vì Lewis-Skelly phần nào gây bất ngờ, bởi cầu thủ 20 tuổi đã thể hiện phong độ ấn tượng trước đó.

Việc thiếu vắng hai tuyển thủ Anh khiến Arsenal gặp khó khăn trong khả năng kiểm soát khu trung tuyến, cả khi có bóng lẫn lúc không kiểm soát bóng. Sự thiếu chắc chắn này tạo điều kiện để Man City thi đấu tự tin hơn trong những giai đoạn trước khi ghi hai bàn thắng.

Không có Rice, Arsenal thiếu đi nhân tố quan trọng trong việc đánh chặn, điều tiết thế trận và duy trì sự cân bằng giữa tấn công với phòng ngự. Điều đó khiến hệ thống của HLV Arteta dễ bị đối phương gây sức ép hơn so với thường lệ.

Enzo Fernandez là 1 trong những người được hưởng lợi nhất khi Rice vắng mặt. Anh liên tục khiến đối thủ khó chịu bằng những tình huống ngã xuống tương đối dễ dàng, vào bóng chậm và gây sức ép tâm lý.

Anh nhận thẻ vàng trong hiệp một sau những pha va chạm quyết liệt với cả Guimaraes lẫn Mikel Merino. Có thời điểm, người ta tưởng Fernandez sẽ bị thay ra ngay sau giờ nghỉ, không chỉ vì nguy cơ nhận thẻ vàng thứ hai mà còn bởi màn trình diễn của anh chưa thực sự thuyết phục.

Enzo Fernandez quấy rối hàng tiền vệ của Arsenal

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác, đây có lẽ là trận đấu Fernandez tham gia vào lối chơi nhiều nhất kể từ khi chuyển đến Man City từ Chelsea trong mùa hè năm nay. Trước đó, những lời chỉ trích thường tập trung vào việc tiền vệ người Argentina không tạo ra đủ ảnh hưởng trong trận đấu.

Anh thường bị đẩy lên chơi trong hệ thống tấn công nhưng không đóng góp đáng kể. Tại sân Emirates, Fernandez lại thể hiện đúng vai trò của một nhà kiến thiết lối chơi, thường xuyên nhận bóng và tham gia tổ chức các đợt tấn công.

Fernandez đã đền đáp niềm tin bằng một phẩm chất khác vốn là điểm mạnh của mình, nhưng chưa được thể hiện rõ kể từ khi gia nhập Man City: khả năng băng lên từ tuyến hai với cường độ cao để tạo khác biệt.

Thứ vũ khí hiệu quả

Không nhiều đội bóng có thể khiến Arsenal mắc những sai lầm sơ đẳng trong khâu triển khai bóng từ hàng phòng ngự. Tuy nhiên, hệ thống pressing không ngừng nghỉ của Man City khiến đội chủ nhà có những thời điểm mất bình tĩnh và xử lý thiếu chính xác, điều hiếm khi xảy ra với đội bóng của Arteta.

Chính sức ép ấy trực tiếp dẫn đến bàn mở tỷ số của Haaland. Lối chơi 1 kèm 1 hiện đã trở thành đặc trưng quen thuộc tại Ngoại hạng Anh. Dù vậy, phần lớn các đội bóng thường giảm bớt mức độ quyết liệt khi đối đầu Arsenal. Lý do là đoàn quân của Arteta sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng hoán đổi vị trí linh hoạt.

Đáng chú ý, hậu vệ cánh Riccardo Calafiori thậm chí đã có nhiều lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương hơn cả Bruno Fernandes, tiền vệ sáng tạo của MU ở mùa giải này. Tuy nhiên, ngay từ những phút đầu tại Emirates, Man City đã thể hiện quyết tâm pressing rất cao. Các cầu thủ đội khách kiên trì bám sát đối thủ được phân công, gần như theo kèm từng bước di chuyển.

Ayyoub Bouaddi, người trên lý thuyết đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, nhiều thời điểm lại trở thành cầu thủ dâng cao nhất của Man City khi liên tục đuổi theo Martin Odegaard. Trong khi đó, trung vệ Marc Guehi sẵn sàng theo sát Kai Havertz đến tận phần sân Arsenal mỗi khi tiền đạo người Đức lùi sâu nhận bóng. Sức ép ấy cuối cùng đã phát huy hiệu quả trong tình huống mở tỷ số.

Man City thực sự khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn

Timber thực hiện đường chuyền thiếu chính xác cho Madueke ở khu vực sâu bên phần sân nhà Arsenal. Cầu thủ chạy cánh này lập tức bị 3 cầu thủ Man City vây ráp. Elliot Anderson nhanh chóng cướp bóng rồi chuyền cho Gvardiol, trước khi hậu vệ người Croatia kiến tạo để Haaland ghi bàn.

Arteta chắc chắn không hài lòng với sai lầm của các học trò. Tuy nhiên, cách tổ chức pressing quyết liệt của Man City đã đặt đội khách vào vị trí thuận lợi để khai thác ngay khi đối phương mắc lỗi.

Bằng việc chủ động dâng cao, theo kèm quyết liệt và liên tục gây sức ép vào quá trình triển khai bóng, Man City cho thấy họ có thể khiến ngay cả một đội bóng giỏi kiểm soát như Arsenal phải lúng túng.

Haaland trở lại

Trước Arsenal, Haaland thể hiện hình ảnh hoàn toàn khác so với bộ mặt thất vọng trước đây. Tiền đạo người Na Uy tham gia vào trận đấu tích cực hơn nhiều, cả trong tranh chấp lẫn di chuyển không bóng.

Có lẽ việc đối đầu Arsenal nói chung và Gabriel nói riêng, trung vệ mà Haaland từng trải qua nhiều cuộc so tài đáng nhớ trong những mùa giải gần đây, đã tiếp thêm động lực cho anh.

Ngay từ trước khi mở tỷ số ở phút 34, Haaland đã liên tục tranh chấp với Ezri Konsa và Gabriel trong gần như mọi pha bóng. Anh trở thành điểm nhận bóng quan trọng cho Man City, đội bóng triển khai lối chơi trực diện hơn thường lệ.

Haaland tìm lại phong độ ghi bàn

Đáng chú ý, không cầu thủ nào trên sân giành chiến thắng trong các pha tranh chấp bóng bổng nhiều hơn Haaland. Làm được điều đó khi đối đầu Gabriel rõ ràng không phải nhiệm vụ đơn giản.

Bàn thắng của Haaland đến sau pha độc diễn xuất sắc của Josko Gvardiol. Nhưng cũng cần khen tiền đạo người Na Uy mạnh dạn dứt điểm bằng chân phải, vốn không phải chân thuận, và tất nhiên đó vẫn là bàn thắng mang đậm phong cách săn bàn của anh.

Pha lập công ấy đánh dấu bàn thắng thứ 10 của Haaland tại Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời nâng tổng số bàn trên mọi đấu trường lên 15. Đây cũng là bàn thắng thứ 7 của chân sút người Na Uy sau 9 lần chạm trán Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Cảm giác thất vọng đeo bám Haaland trong những tuần gần đây dường như đã được giải tỏa.