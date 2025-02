Lingard cùng Rashford - Pogba bị tố "phá hoại văn hóa MU", đáp trả gay gắt

Đáp trả cáo buộc "phá hoại văn hóa MU"

Sự việc bắt đầu khi một người hâm mộ đăng tải dòng tweet cho rằng Jesse Lingard, Paul Pogba và Marcus Rashford đã "phá hoại văn hóa MU", và ngay cả cựu danh thủ Wayne Rooney đã gián tiếp thừa nhận điều này. Cụ thể, CĐV này viết: "Anh ta, Pogba và Rashford đã hủy hoại văn hóa MU, ngay cả Rooney cũng thừa nhận".

Lingard lên tiếng bảo vệ bản thân và hai đồng đội cũ

Đáp trả lời cáo buộc mang tính chế giễu này, Lingard không ngần ngại lên tiếng trên nền tảng X và yêu cầu CĐV chỉ trích mình hãy giải thích rõ ràng: "Xin hãy giải thích xem làm thế nào tôi, Paul và Marcus lại phá hoại văn hóa của Man United?"

Sau đó, một người hâm mộ khác lên tiếng ủng hộ Lingard, khẳng định rằng anh và các đồng đội chỉ đơn giản là vui vẻ, tận hưởng cuộc sống và thi đấu cho câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Lingard tiếp tục bảo vệ mình khi đáp lại: "Chúng tôi chỉ tận hưởng cuộc sống, chơi bóng cho câu lạc bộ lớn nhất thế giới.

Tất nhiên, chúng tôi cũng có những sai lầm và học hỏi từ đó, nhưng chúng tôi vẫn muốn vui vẻ, cười đùa và nhảy múa khi giành được danh hiệu tại CLB".

Bày tỏ lý do rời MU

Nhân cơ hội được chia sẻ suy nghĩ trước khán giả, cầu thủ người Anh đã chia sẻ lý do vì sao anh quyết định rời đội chủ sân Old Trafford vào cuối năm 2022. Lingard thừa nhận rằng lý do chính là thiếu thời gian thi đấu: "Thời gian thi đấu là yếu tố quan trọng nhất. Khi không có cơ hội ra sân, tôi cảm thấy không thể ở lại.

Lingard tiết lộ lý do rời MU sau 22 năm gắn bó

Tôi muốn ra đi để tìm một đội bóng mới, chơi bóng thường xuyên và cảm thấy hạnh phúc trên sân".

Lingard cũng nhấn mạnh rằng anh cần phải có một thử thách mới trong sự nghiệp sau 22 năm gắn bó với MU.

Jesse Lingard đã thể hiện quan điểm rõ ràng về cáo buộc mình và các đồng đội phá hoại văn hóa MU. Bằng cách phản bác và bảo vệ tình yêu của mình dành cho Man United, Lingard không chỉ đích thân lên tiếng làm rõ sự việc mà còn khẳng định quan điểm cá nhân về việc tận hưởng sự nghiệp bóng đá, dù cho có những thách thức và bài học trong quá khứ.