Kỳ quặc bầu chọn Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh: Dalot nhiều phiếu hơn Haaland

Erling Haaland gần như chắc chắn sẽ lại đoạt Vua phá lưới Premier League khi anh đang có 25 bàn mùa này với chỉ 2 vòng đấu nữa là mùa bóng khép lại. Tổng cộng Haaland đã có 36 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Man City và anh tiếp tục là chân sút số 1 của CLB trong cuộc đua tới ngôi vô địch Anh & FA Cup.

Erling Haaland không được ai bỏ phiếu trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất mùa của FWA

Tuy nhiên điều bất ngờ là khi bầu chọn giải thưởng Cầu thủ hay nhất mùa giải, Hiệp hội các nhà báo bóng đá Anh (FWA) đã không những không cho Haaland vào top 3, anh thậm chí còn không được bầu. Mặc dù Phil Foden đoạt giải là một sự lựa chọn xứng đáng, điều nực cười là các nhà báo Anh (không) bỏ phiếu cho Haaland dường như không theo một logic nào cả.

Trong quá khứ ghi 36 bàn một mùa ở mọi đấu trường sẽ khiến các chân sút như Haaland ít nhất cũng được đề cử top 3. Mohamed Salah, Luis Suarez và Wayne Rooney đều đã đoạt giải trong những năm họ ghi bàn ở mọi đấu trường còn ít hơn Haaland, trong khi chỉ 2 người làm được điều đó với nhiều bàn thắng hơn ở mọi mặt trận là Thierry Henry (39) và Robin Van Persie (37). Và cần nhắc lại rằng mùa giải hiện tại chưa kết thúc, Haaland có thể còn ghi nhiều bàn hơn.

Tuy nhiên Haaland không được nổi một phiếu bầu nào, trong khi những Ross Barkley, John McGinn và thậm chí Diogo Dalot được bầu. Barkley và McGinn quả thực rất quan trọng cho những kết quả Luton Town và Aston Villa đạt được (Barkley thậm chí có cơ hội – dù khá nhỏ - để lên ĐT Anh dự EURO vì mùa giải này), nhưng Dalot có gì nổi bật so với những cầu thủ hay nhất Premier League?

Tờ Independent (Anh) mới đây đã đặt ra dấu hỏi cho kết quả bầu chọn. Tờ này chỉ ra rằng Haaland và các tiền đạo cắm khác đang bị phân biệt đối xử mặc dù vị trí của họ là khó nhất trên sân ở góc độ tạo nên ảnh hưởng xuyên suốt của diễn biến trận đấu, nhưng cũng nói lên sự nghịch lý trong tư duy của những người đi bầu.

Rodri đoạt hạng 3 nhưng đá ở một vị trí có nhiều thuận lợi hơn so với Haaland

“Rodri đã về thứ 3 và anh ta có được lợi thế là Man City bất bại khi anh ta trên sân, anh ta thi đấu ổn định hơn Haaland. Nhưng sự ổn định đó là sản phẩm của vị trí mà anh ta thi đấu, tiền vệ trụ sẽ có sự tham gia nhiều vào các pha bóng trong khi Haaland bị bao vây, phong tỏa từ mọi phía, chạm bóng rất ít và người ta chỉ đánh giá anh ta đá tốt hay không qua việc có ghi được bàn thắng hay không”, bài viết của tờ Independent nhấn mạnh.

“Haaland bị chỉ trích là ít ghi bàn trước các đội mạnh, nhưng tất cả các trung phong cắm đều hay ghi bàn trước đối thủ yếu. Alan Shearer là tiền đạo cắm gần nhất đoạt giải của FWA vào mùa 1993/94 và Shearer chủ yếu ghi bàn trước các đội yếu hơn Blackburn Rovers. Ngay cả trong mùa này Haaland vẫn đã ghi 4 bàn trước các đội top 7, 7 bàn trước các đội top 10”.

Independent sau đó cho rằng dường như các cử tri quên mất họ bỏ phiếu theo tiêu chí nào. “Giải thưởng này là để làm thước đo so sánh cầu thủ nào có mùa giải tốt hơn phần còn lại, nhưng người bầu so sánh Haaland với mùa giải trước của chính anh ta chứ không so sánh với các cầu thủ khác mùa giải này. Một mình anh ta ghi bàn bằng Bukayo Saka và Leandro Trossard cộng lại, nhưng Haaland không được phiếu nào vì Haaland 36 bàn không tốt bằng Haaland 52 bàn”, bài viết có đoạn.

