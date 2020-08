Khoảng lặng buồn sau lệnh truy nã Khương Quốc Tuấn

Các giải quốc nội trở lại từ tháng 9 Sáng 29-8, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết đã lên kế hoạch đưa các giải ngoài chuyên nghiệp trở lại sau thời gian nghỉ do dịch Covid-19. Nếu dịch bệnh được kiểm soát, vòng chung kết U17 quốc gia sẽ là giải đấu đầu tiên trở lại từ ngày 18-9. 13 giải đấu khác sẽ được tổ chức sau đó. Trong số này, tâm điểm sẽ là Giải Hạng nhì quốc gia, lượt về giai đoạn 2 Giải Futsal vô địch quốc gia hay Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia. Ở Giải Hạng nhì quốc gia, sự chú ý tiếp tục tập trung vào CLB Công an Nhân dân, vốn quy tụ 9 cầu thủ HAGL do bầu Đức cho mượn. Đội bóng này đang dẫn đầu bảng B và đặt mục tiêu giành quyền lên chơi ở Giải Hạng nhất năm 2021. Cúp Quốc gia là đấu trường trở lại đầu tiên. Các đội bóng dự kiến tiếp tục tranh tài vào ngày 11-9. Thời điểm này, Cúp Quốc gia đã đi đến vòng tứ kết. Bốn cặp đấu gồm: CLB Bà Rịa - Vũng Tàu gặp CLB TP HCM, Hà Nội - Cần Thơ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh và Viettel - Bình Dương. Vòng 12 của giai đoạn 1 V-League 2020 sẽ diễn ra vào ngày 26-9. Theo thông tin từ VPF, nhóm A gồm các đội tranh vô địch sẽ kết thúc thi đấu vào ngày 15-11. Nhóm B, gồm các đội tranh trụ hạng, sẽ kết thúc vào ngày 8-11.