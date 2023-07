Khai mạc World Cup nữ 2023: Chờ đại tiệc chủ nhà, an ninh thắt chặt sau vụ xả súng

Chủ nhà Australia quyết phá dớp buồn

Trong lịch sử, ĐT nữ Australia chưa bao giờ đi xa hơn tứ kết tại một kỳ World Cup. Họ đi đến tứ kết ở 3 vòng chung kết liên tiếp vào các năm 2007, 2011 và 2015. Tại giải đấu ở Pháp năm 2019, nữ Australia dừng lại ở vòng 1/8. Còn ở các kỳ World Cup năm 1995, 1999 và 2003, các cô gái xứ sở chuột túi thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng.

Nữ Australia quyết lập nên kỳ tích tại giải đấu sân nhà

Năm nay, đội đồng chủ nhà của vòng chung kết World Cup nữ 2023 triệu tập dàn nhân sự cực kỳ chất lượng. Trong số 23 tuyển thủ được HLV Tony Gustavsson triệu tập cho giải đấu trên sân nhà, chỉ có 2 nữ tuyển thủ đang chơi bóng ở Australia, còn lại 21 cầu thủ ra nước ngoài lập nghiệp.

Đội hình tuyển nữ Australia có nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu. Họ tập trung ở các giải VĐQG hàng đầu như Anh, Thụy Điển, Mỹ vốn đều là những cường quốc trong môn bóng đá nữ.

Đội hình của nữ Australia có tới 9 cầu thủ từng chơi hơn 100 trận cho ĐTQG nữ Australia. Dễ dàng nhận ra yếu tố kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc được HLV Gustavsson đề cao. Nổi bật là tiền đạo đội trưởng Sam Kerr, hiện đang khoác áo nữ Chelsea. Ở tuổi 29, Sam Kerr đã có 121 trận trong màu áo ĐTQG, ghi 63 bàn, là chân sút số 1 lịch sử đội bóng.

Cũng bởi thế, ĐT nữ Australia nhận được nhiều kỳ vọng trong trận mở màn với nữ CH Ireland, diễn ra lúc 17h ngày hôm nay, 20/7. Trước đó, một đội đồng chủ nhà khác là ĐT nữ New Zealand sẽ chơi trận khai màn giải đấu với ĐT nữ Na Uy, diễn ra lúc 14h. Cả hai đội đồng chủ nhà đương nhiên đều muốn thu về kết quả khả quan làm cú hích cho người hâm mộ.

Những nét thú vị của World Cup nữ 2023

World Cup nữ 2023 là lần thứ 9 giải đấu được tổ chức, diễn ra tại hai quốc gia đồng chủ nhà là Australia và New Zealand. Đây là lần đầu tiên giải đấu có 32 đội tuyển tham dự thay vì 24 như trước đây. Giải đấu khởi tranh từ ngày 20/7 và kết thúc vào ngày 20/8 với tổng cộng 9 thành phố tham gia tổ chức ở Australia (5 thành phố) và New Zealand (4 thành phố).

ĐT nữ Việt Nam trong lần đầu tham dự lại phải chung bảng với hai đội đương kim vô địch và á quân

Tương tự như phiên bản 32 đội tuyển của World Cup nam, World Cup nữ 2023 sẽ được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội tuyển. Hai đội tuyển đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng 1/8.

Theo kế hoạch được ban tổ chức giải đấu công bố, lễ khai mạc World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra lúc 17h30 giờ địa phương (tức 12h30 giờ Hà Nội) ngày 20/7, trên sân vận động Eden Park (Auckland, New Zealand). Theo trang Goal.com tiết lộ 1 số nội dung của buổi lễ khai mạc:

"Buổi lễ sẽ có các màn trình diễn gây ấn tượng mạnh, thể hiện sự đa dạng văn hóa và di sản của New Zealand và Úc. Dù diễn ra trong thời lượng ngắn nhưng với sự đầu tư kỹ lưỡng, lễ khai mạc World Cup nữ 2023 sẽ hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc và sự mới lạ cho người xem toàn cầu. Trong đó đáng chú ý là màn trình diễn song ca giữa nữ ca sĩ người Úc, Mallrat và nữ ca sĩ của New Zealand, Benee trong bài hát Do It Again - bài hát chính thức của World Cup nữ 2023.

Đồng thời, 3 tiết mục trình diễn tiếp theo gồm: Điệu nhảy Haka của người Maori; Dàn nhạc giao hưởng Sydney trình diễn nhiều tác phẩm kinh điển và một bài thơ nói về sức mạnh của bóng đá do một nhóm trẻ em trên khắp thế giới thể hiện sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc".

Đương kim vô địch Mỹ và á quân Hà Lan đều tề tựu ở bảng E, nơi có sự góp mặt của ĐT nữ Việt Nam cùng với nữ Bồ Đào Nha, hai đội bóng mới tham dự lần đầu. Mỹ đã đăng quang Worl Cup nữ ở 2 vòng chung kết gần nhất. Năm nay đội bóng xứ sở cờ hoa tiếp tục được đánh giá cao nhất, sáng cửa hoàn tất cú hat-trick vô địch.

Tấn công bằng súng ở Auckland, an ninh thắt chặt Tại Auckland (New Zealand), an ninh đang được thắt chặt sau khi có sự cố xảy ra. Nguồn tin của tờ Goal cho hay, 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương sau một vụ nổ súng ở thành phố tổ chức khai mạc vòng chung kết World Cup nữ 2023. Cảnh sát New Zealand xác nhận rằng 2 người đã thiệt mạng, 3 người bị thương nặng và 3 người bị thương nhẹ trong vụ tấn công bằng súng này. Theo đó, một tay súng thực hiện cuộc tấn công ngay sau 7 giờ sáng thứ Năm (giờ địa phương) tại một tòa nhà ở khu thương mại của Auckland. Kẻ tình nghi cũng được giới chức khẳng định là đã chết tại hiện trường.

