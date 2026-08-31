Kết quả bóng đá MU - Ipswich Town: Fernandes rực sáng, mãn nhãn ngược dòng (Ngoại hạng Anh)

MU tiếp đón Ipswich Town trên sân nhà ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026/27. Đội chủ nhà khao khát chiến thắng đầu tay nên dồn lên tấn công ngay từ đầu. Họ tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng được. Đội khách với những cầu thủ tấn công tốc độ cũng có những pha phản công đáng chú ý. Tuy nhiên, Lammens vẫn cứu thua thành công.

Fernandes giải cứu MU

Bất ngờ tới ở phút 29 khi Luke Shaw để Fatawu vượt qua quá dễ dàng và cú tạt bóng giúp Davis đem về bàn thắng mở tỉ số cho Ipswich Town. Có được bàn dẫn trước, Ipswich Town vẫn dâng lên và đó chính là sai lầm của họ.

Phút 40, hậu vệ của đội khách trượt chân giúp MU có pha phản công 3 đánh 1. Cunha chọc khe cho Bruno Fernandes băng xuống dứt điểm tung lưới đối thủ. Hiệp một kết thúc và mỗi bên có một bàn thắng. Sang hiệp hai, MU dồn ép hoàn toàn thế trận và bàn thắng thứ hai cuối cùng cũng tới.

Phút 56, Maguire cướp được bóng, đi vào vòng cấm và tung cú sút chéo góc và chìm. Bóng đập chân Greaves đổi hướng khiến thủ môn của Ipswich không thể cản phá. Ba phút sau, Greaves tiếp tục sắm vai tội đồ khi đốn ngã Cunha trong vòng cấm đội nhà. Bruno Fernandes không phạm sai lầm nào trên chấm 11m và tỉ số được nâng lên thành 3-1.

MU tiếp tục đà hưng phấn và tấn công mạnh mẽ. Phút 67, bóng liên tục lập bập trong vòng cấm và Bruno Fernandes hoàn thành cú hat-trick. Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại có đường kiến tạo đẳng cấp giúp Mbeumo ghi bàn ở phút 83.

Tưởng như trận đấu đã an bài nhưng bất ngờ lại tới. Lisandro mất bóng trong vòng cấm và Ensico chuyền bóng cho Akpom ghi bàn ở phút 90+2. Chung cuộc, MU ngược dòng thành công trước Ipswich Town và đem về chiến thắng đầu tay tại Ngoại hạng Anh.

Tỉ số chung cuộc: MU 5-2 Ipswich Town (H1: 1-1)

Ghi bàn

MU: Bruno Fernandes 40' 61' (phạt đền) 68', Greaves 56' (phản lưới), Mbeumo 83'

Ipswich Town: Davis 29', Akpom 90+2'

Đội hình xuất phát

Man United: Lammens, Shaw, Martinez, Maguire, Dalot, Tielemans, Mainoo, Rashford, Fernandes, Mbeumo, Cunha

Ipswich Town: Scherpen, O’Shea, Diop, Greaves, Davis, Nunez, Lukic, Enciso, Fatawu, Maeda, Emersonn

Thông số trận đấu

Manchester United Ipswich Town Sút khung thành 33(12) 9(5) Thời gian kiểm soát bóng 60% 40% Phạm lỗi 7 12 Thẻ vàng 1 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 1 Phạt góc 8 4 Cứu thua 3 6

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Manchester United vs Ipswich Town Điểm Lammens 7.5 Dalot 7.5 Maguire 7.3 Martinez 6.4 Tielemán 8.3 Mainoo 7.4 Shaw 7.7 B. Fernandes 10 Rashford 7.2 Mbeumo 8.2 M. Cunha 7.7 Điểm 7.2Scherpen 5.1O'Shea 7.6Diop 5.1Greaves 6.4Davis 5.4Nunez 6.5Lukic 6.6Fatawu 6.8Enciso 5.8Maeda 6.2Emersonn Thay người Mazraoui 6.4 Yoro 6.3 Santos Dorgu Sesko Thay người 7.5Akpom 6.7Palacios 6.1Furlong 6.3Ouattara McAteer Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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