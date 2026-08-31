Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Como 30/08/26 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
1
Logo Como - COM Como
2
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Monaco vs Olympique Marseille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Lecce vs Roma
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Atalanta vs Bologna
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-

Kết quả bóng đá MU - Ipswich Town: Fernandes rực sáng, mãn nhãn ngược dòng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United

MU lại để thủng lưới trước nhưng lần này "nhạc trưởng" Bruno Fernandes đã tỏa sáng rực rỡ.

   

MU tiếp đón Ipswich Town trên sân nhà ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026/27. Đội chủ nhà khao khát chiến thắng đầu tay nên dồn lên tấn công ngay từ đầu. Họ tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng được. Đội khách với những cầu thủ tấn công tốc độ cũng có những pha phản công đáng chú ý. Tuy nhiên, Lammens vẫn cứu thua thành công. 

Fernandes giải cứu MU&nbsp;

Fernandes giải cứu MU 

Bất ngờ tới ở phút 29 khi Luke Shaw để Fatawu vượt qua quá dễ dàng và cú tạt bóng giúp Davis đem về bàn thắng mở tỉ số cho Ipswich Town. Có được bàn dẫn trước, Ipswich Town vẫn dâng lên và đó chính là sai lầm của họ. 

Phút 40, hậu vệ của đội khách trượt chân giúp MU có pha phản công 3 đánh 1. Cunha chọc khe cho Bruno Fernandes băng xuống dứt điểm tung lưới đối thủ. Hiệp một kết thúc và mỗi bên có một bàn thắng. Sang hiệp hai, MU dồn ép hoàn toàn thế trận và bàn thắng thứ hai cuối cùng cũng tới.

Phút 56, Maguire cướp được bóng, đi vào vòng cấm và tung cú sút chéo góc và chìm. Bóng đập chân Greaves đổi hướng khiến thủ môn của Ipswich không thể cản phá. Ba phút sau, Greaves tiếp tục sắm vai tội đồ khi đốn ngã Cunha trong vòng cấm đội nhà. Bruno Fernandes không phạm sai lầm nào trên chấm 11m và tỉ số được nâng lên thành 3-1.

MU tiếp tục đà hưng phấn và tấn công mạnh mẽ. Phút 67, bóng liên tục lập bập trong vòng cấm và Bruno Fernandes hoàn thành cú hat-trick. Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại có đường kiến tạo đẳng cấp giúp Mbeumo ghi bàn ở phút 83.

Tưởng như trận đấu đã an bài nhưng bất ngờ lại tới. Lisandro mất bóng trong vòng cấm và Ensico chuyền bóng cho Akpom ghi bàn ở phút 90+2. Chung cuộc, MU ngược dòng thành công trước Ipswich Town và đem về chiến thắng đầu tay tại Ngoại hạng Anh. 

Tỉ số chung cuộc: MU 5-2 Ipswich Town (H1: 1-1)

Ghi bàn

MU: Bruno Fernandes 40' 61' (phạt đền) 68', Greaves 56' (phản lưới), Mbeumo 83'

Ipswich Town: Davis 29', Akpom 90+2'

Đội hình xuất phát

Man United: Lammens, Shaw, Martinez, Maguire, Dalot, Tielemans, Mainoo, Rashford, Fernandes, Mbeumo, Cunha

Ipswich Town: Scherpen, O’Shea, Diop, Greaves, Davis, Nunez, Lukic, Enciso, Fatawu, Maeda, Emersonn

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá MU - Ipswich Town: Fernandes rực sáng, mãn nhãn ngược dòng (Ngoại hạng Anh) - 2 Manchester United Ipswich Town Kết quả bóng đá MU - Ipswich Town: Fernandes rực sáng, mãn nhãn ngược dòng (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
33(12)
9(5)
Thời gian kiểm soát bóng
60%
40%
Phạm lỗi
7
12
Thẻ vàng
1
3
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
1
Phạt góc
8
4
Cứu thua
3
6

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Manchester United Kết quả bóng đá MU - Ipswich Town: Fernandes rực sáng, mãn nhãn ngược dòng (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá MU - Ipswich Town: Fernandes rực sáng, mãn nhãn ngược dòng (Ngoại hạng Anh) - 5 Ipswich Town

Điểm

Lammens 7.5

Dalot 7.5

Maguire 7.3

Martinez 6.4

Tielemán 8.3

Mainoo 7.4

Shaw 7.7

Ghi bànGhi bànGhi bàn (penalty)Kiến tạo B. Fernandes 10

Rashford 7.2

Ghi bànThẻ vàng Mbeumo 8.2

Kiến tạo M. Cunha 7.7

Điểm

7.2Scherpen

5.1O'Shea

7.6Diop

5.1Greaves Phản lưới nhàThẻ vàng

6.4Davis Ghi bàn

5.4Nunez

6.5Lukic Thẻ vàng

6.6Fatawu Thẻ vàngKiến tạo

6.8Enciso Kiến tạo

5.8Maeda

6.2Emersonn

Thay người

Mazraoui 6.4

Yoro 6.3

Santos

Dorgu

Sesko

Thay người

7.5Akpom Ghi bàn

6.7Palacios

6.1Furlong

6.3Ouattara

McAteer

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

8

Arsenal - Chelsea 06.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 06/09
Thể lệ
Video bóng đá Leeds - Brentford: Mở điểm ngẫu hứng, vỡ òa cuối trận (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Leeds - Brentford: Mở điểm ngẫu hứng, vỡ òa cuối trận (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 2 Ngoại hạng Anh) Brentford để mất 3 điểm đầy đáng tiếc trước Leeds ở cuối trận.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/08/2026 23:28 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN