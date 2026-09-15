Kết quả bóng đá Leeds - Newcastle: 60 phút bùng nổ, đánh chiếm top 3 (Ngoại hạng Anh)

Chưa đội chủ nhà nào thắng ở vòng này và Leeds là đội chủ nhà cuối cùng ra sân, dù vậy họ được đánh giá đủ khả năng đánh bại Newcastle. Quả thực chủ nhà nhập cuộc khá tốt và có một số cơ hội nguy hiểm ngay từ đầu, nhưng họ cũng khá nơm nớp khi thủ môn James Trafford vài lần xử lý chậm và suýt bị cướp bóng.

Calvert-Lewin tiếp tục khiến Newcastle phải kinh sợ bởi duyên ghi bàn của anh vào lưới CLB này

Newcastle phải thay người sau chỉ 19 phút khi Nico Gonzalez bị đau. Không ngờ rằng sự vắng mặt của cựu tiền vệ Man City đi kèm với sự sụp đổ kinh hoàng của cả tuyến giữa lẫn hàng thủ Newcastle: phút 32 Ao Tanaka đã có cú sút chạm cả Miley rồi Steur trước khi đổi hướng vào lưới đội khách.

Đó mới chỉ là sự khởi đầu, bởi Newcastle còn một cơn ác mộng nữa. Phút 35, Steur chuyền hỏng và Leeds phản công, quả tạt của Justin được Calvert-Lewin bật cao giữa 2 trung vệ Newcastle đánh đầu tung lưới Newcastle. Đến phút 45+1, Calvert-Lewin đón đường chuyền đơn giản từ đồng đội và lấy thịt đè người vượt qua Botman trước khi sút chìm, cú đúp cho Calvert-Lewin và cũng là bàn thứ 9 anh ghi vào lưới Newcastle trong sự nghiệp.

Không có gì cải thiện cho Newcastle trong hiệp 2, tới phút 59 họ phá ra lửng lơ một quả ném biên của Ampadu và Okafor tận dụng cơ hội này để tung cú đá ở cự ly 15m nâng tỷ số lên 4-0. Thời gian còn lại Leeds đá giữ sức và tập trung giữ tỷ số, còn Newcastle vừa bế tắc vừa xui khi họ có đưa bóng vào lưới chủ nhà thì cũng bị bắt việt vị.

Đội khách cuối cùng cũng có bàn danh dự ở phút 90, nhưng là nhờ Muharemovic phá hụt một quả tạt khiến Toure có cơ hội dưt điểm cận thành. Đại thắng 4-1, Leeds bứt lên vị trí thứ 3 trên BXH với 8 điểm, xếp trên Hull City do hơn 2 đơn vị hiệu số.

Tỷ số trận đấu: Leeds 4-1 Newcastle.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Leeds: Miley 32' (đá phản), Calvert-Lewin 35' (Justin) 45'+1 (Muharemovic), Okafor 59'

- Newcastle: Toure 90' (Livramento)

Đội hình xuất phát:

Leeds: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemović, Gudmundsson, Bogle, Ampadu, Tanaka, Okafor, Stach, Calvert-Lewin.

Newcastle: Hornicek, Dedic, Thiaw, Botman, Hall, Nico, Miley, Murphy, Fernandez-Pardo, Barnes, Wissa.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB