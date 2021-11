Kết quả bóng đá Hà Nội I Watabe - TP. HCM I: Tấn công vũ bão, đăng quang xứng đáng

Than KSVN giành hạng Ba Bất ngờ đã xảy ra trong hiệp 1 khi Than KSVN là đội có bàn thắng mở tỉ số từ pha đá phản lưới nhà của Nguyễn Thị Tuyết Dung. Trong hiệp 2, những nỗ lực của Phong Phú Hà Nam đã được đền đáp khi Phạm Hoàng Quỳnh san bằng tỉ số 1-1 bằng pha đá phạt đẹp mắt. 90 phút kết thúc với kết quả hoà buộc 2 đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11 mét. Than KSVN với bản lĩnh và sự xuất sắc của thủ thành Khổng Thị Hằng đã giành chiến thắng sát nút với tỉ số 3-2, qua đó giành tấm huy chương đồng giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2021.