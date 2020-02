Juventus gây sốc muốn Ronaldo đá cặp Messi: Tống SAO lương 400.000 bảng/tuần dọn chỗ

Thứ Hai, ngày 10/02/2020 13:14 PM (GMT+7)

Juventus đã nghĩ về ý tưởng chiêu mộ Messi đá cặp với Ronaldo nếu anh muốn rời Barca.

Sự việc Lionel Messi phản bác Eric Abidal trên mạng xã hội khiến dư luận biết được những bất đồng giữa các cầu thủ Barcelona với ban lãnh đạo CLB, và càng làm dấy lên tin đồn Messi có thể tận dụng điều khoản trong hợp đồng của mình để rời sân Nou Camp ngay trong mùa hè này.

Dư luận đang đồn về việc Messi có thể rời Barca ở cuối mùa giải

Báo giới quốc tế đã liên hệ Messi với Man City trong thời gian qua, nhưng HLV Pep Guardiola phủ nhận điều này và có vẻ Man City cũng không chịu chơi đến mức sẵn sàng đáp ứng mức lương cao nhất nhì thế giới của danh thủ người Argentina dù họ có nhiều tiền. Nhưng mới đây đến lượt báo chí Italia cho biết Juventus là đội có vẻ sẵn sàng “chơi lớn”.

Tờ Tuttosport cho biết Giám đốc thể thao Fabio Paratici và phó chủ tịch Pavel Nedved đã có cuộc gặp với chủ tịch Andrea Agnelli để bàn về kế hoạch lực lượng cho mùa hè của Juventus. Mặc dù trước đó đã có phương án lâu dài để CLB đón tiền vệ Paul Pogba về từ MU, nhưng trong cuộc gặp này 3 nhân vật quan trọng của “Bà đầm già” đã bàn về khả năng đón Lionel Messi và tạo nên một cặp tấn công Ronaldo – Messi trong mơ.

Vấn đề tài chính tất nhiên là tiêu điểm nhưng Paratici đã đưa ra một đề xuất đáng chú ý, đó là thanh lý tiền vệ Aaron Ramsey. Ngôi sao người xứ Wales gia nhập CLB từ Arsenal dưới dạng chuyển nhượng tự do, nhưng Juve vẫn mất rất nhiều tiền do trả mức lương lên tới 400.000 bảng/tuần cho Ramsey. Có điều mùa này Ramsey đã ra sân tương đối ít (19 trận) do chấn thương và anh cũng tỏ ra không hợp với lối chơi của HLV Maurizio Sarri.

Aaron Ramsey đang có khả năng bị Juventus thanh lý sau chỉ 1 mùa

Do Ramsey không mất phí chuyển nhượng nên Juventus có thể thu về tiền lãi nếu bán anh như trường hợp Emre Can vừa sang Dortmund, và có tin chính Man City đang quan tâm tới Ramsey. Dọn dẹp được quỹ lương nếu bán Ramsey lẫn một vài cầu thủ khác (có thể là Matuidi, Khedira, Rugani và Bernardeschi) sẽ giúp Juventus có điều kiện đưa Messi về.

Tuy nhiên đòi hỏi tài chính của Messi sẽ là rất lớn bởi Football Leaks đã tiết lộ về số tiền lương lên tới tận 60,4 triệu euro/năm (khoảng 988.000 bảng/tuần), chưa kể tiền bản quyền hình ảnh lẫn tiền thưởng thêm cho thành tích thi đấu. Và tất nhiên Messi có muốn rời khỏi Barcelona không là một chuyện khác, anh vẫn là một siêu sao được trọng vọng ở đó và đã định cư lâu dài cùng gia đình nên chuyển đi nơi khác không dễ.

