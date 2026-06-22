Indonesia tuyên bố sẽ vô địch giải Đông Nam Á do FIFA tổ chức

Tân HLV người Anh của tuyển Indonesia - John Herdman mới đây gây chú ý với phát biểu mạnh mẽ về mục tiêu tại hai giải đấu đầu tiên của nhiệm kỳ 2 năm.

Theo đó, HLV John Herdman tuyên bố sẽ cùng tuyển Indonesia giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu do FIFA tổ chức dành cho 11 đội tuyển Đông Nam Á và dự kiến có thêm 3 khách mời ngoài khu vực.

Sức mạnh tuyển Indonesia phụ thuộc vào dàn cầu thủ Hà Lan nhập tịch

HLV ﻿John Herdman (trái) tự tin vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 nhờ dàn cầu thủ nhập tịch

"Tại FIFA ASEAN Cup 2026, chúng tôi có cơ hội lớn để tập hợp những cầu thủ giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Đây là giải đấu mà Indonesia phải vô địch để chứng tỏ rằng chúng ta là đội bóng mạnh nhất Đông Á", HLV John Herdman nói trong cuộc gặp có Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Bộ trưởng Bộ Thanh niên Thể thao kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir.

Theo truyền thông Indonesia, FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào FIFA Days tháng 10, vì vậy, tuyển Indonesia có thể triệu tập đầy đủ các cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch của mình đang thi đấu tại châu Âu.

Với "quỹ" gần 30 cầu thủ gốc Hà Lan đang còn thi đấu, Indonesia sở hữu đội hình hơn 30 triệu euro - đắt giá nhất lịch sử Đông Nam Á.

Trong khi với giải đấu truyền thống của khu vực là ASEAN Cup diễn ra trong tháng 7 và 8, Indonesia không có sự phục vụ của nhóm cầu thủ nhập tịch đang thi đấu nước ngoài. Vì vậy, đội bóng xứ vạn đảo khó có thể cạnh tranh vô địch với Việt Nam, Thái Lan dù rất muốn phá dớp Vua về nhì (6 lần vào chung kết thua cả 6) suốt 30 năm qua.

"Với ASEAN Cup, đây sẽ là cơ hội để chúng tôi sử dụng các cầu thủ đang thi đấu trong nước, từ đó có đánh giá về khả năng của họ, phục vụ cho các mục tiêu tương lai", HLV John Herdman nói.

Ông John Herdman, 50 tuổi, người Anh, được Liên đoàn bóng đá Indonesia mời về để nối lại giấc mơ World Cup dang dở sau thời cựu danh thủ Hà Lan - Patrick Kluivert và Shin Tae-yong (Hàn Quốc).

Hợp đồng đôi bên có thời hạn 2 năm kèm điều khoản tự động gia hạn hợp đồng thêm 2 năm. Để có thể dẫn Indonesia dự vòng loại World Cup 2030, trước mắt, HLV John Herdman phải thể hiện được năng lực ở các giải thấp hơn như ASEAN Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 hay vòng chung kết Asian Cup 2027...