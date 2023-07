Huỳnh Như, Thanh Nhã và những tân binh World Cup

Không trực tiếp trận nữ Việt Nam gặp Tây Ban Nha Ngày 14-7, thầy trò HLV Mai Đức Chung có trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup gặp tuyển nữ Tây Ban Nha (hạng sáu thế giới) tại Auckland. Theo VFF, trận đá tập này là bài thử nghiệm quan trọng nên cả hai đội thống nhất đá kín, không mở cửa, không khán giả, không truyền hình nhằm đảm bảo các vấn đề chuyên môn. Từ chiều 11-7, một ngày sau trận giao hữu thua chủ nhà New Zealand 0-2, các cô gái VN đều đặn ra sân tập North Harbour để hoàn thiện các mảnh ghép cuối cho cuộc chơi lớn. Đáng chú ý, trong các buổi tập học trò của ông Chung đều gặp phải những cơn mưa lớn và trời lạnh với nhiệt độ luôn dao động khoảng 10 độ C. HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đã phải điều chỉnh các bài tập khởi động để phù hợp với thể trạng của cầu thủ lẫn điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại New Zealand. TT