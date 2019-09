Họp báo công bố HLV U19 Việt Nam: "Phù thủy" người Pháp muốn làm được như thầy Park

Chiến lược gia người Pháp, Philippe Troussier tỏ ra vô cùng háo hức sau khi chính thức được bổ nhiệm vai trò "thuyền trưởng" U19 Việt Nam.

Chiều ngày 10/9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức họp báo công bố HLV trưởng của U19 Việt Nam thay thế ông Hoàng Anh Tuấn. Theo đó, HLV Philippe Troussier là người ngồi vào chiếc ghế nóng.

HLV Philippe Troussier chính thức dẫn dắt ĐT U19 Việt Nam

Trong buổi họp báo, ông Lê Hoài Anh tiết lộ HLV Philippe Troussier sẽ đảm nhận vai trò từ nay đến hết tháng 11/2019, tức là sau khi kết thúc vòng loại U19 châu Á 2020. Do đợt tập trung chỉ 60 ngày và một số cầu thủ đá giải trong nước nên phần nào cũng bị ảnh hưởng tới quân số. Nhưng đến vòng loại U19 châu Á thì sẽ đủ quân.

Trong thời gian tập trung, đội sẽ tham gia đá giao hữu tại Thái Lan gồm: U19 Thái Lan, U19 Uzbekistan, U19 Hàn Quốc và U19 Việt Nam.

Đây là giải đấu sẽ giúp ích cho toàn đội trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại giải U19 châu Á 2020. Việc được tham dự giải châu lục và thế giới là cơ hội quý báu để bóng đá Việt Nam phát triển và VFF sẽ nỗ lực để hỗ trợ, tạo mọi điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho các cấp độ đội tuyển từ U16, U18, U22 đến ĐTQG.

Đây là bước chuẩn bị để hướng tới mục tiêu World Cup khi FIFA sẽ tăng số đội tham dự World Cup từ 32 lên thành 48 kể từ năm 2026.

Về phần HLV Philippe Troussier sau khi chính thức nhận lời dẫn dắt U19 Việt Nam, ông chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được đảm nhận vai trò HLV trưởng U19 Việt Nam. Đồng thời tôi muốn gửi lời cảm ơn lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam vì đã trao cho tôi sự tin tưởng.

Khi nhận được lời đề nghị, tôi coi đó là một niềm vinh dự và trách nhiệm dành cho mình. Một trong những lý do khiến tôi chấp nhận vì tôi đã làm việc ở Việt Nam hơn 1 năm, tôi đã kết nối với VFF, CLB để hiểu hơn về nền bóng đá tại đây và tôi quyết định nhận lời."

Nói về mục tiêu sắp tới cùng U19 Việt Nam, chiến lược gia 64 tuổi người Pháp cho hay: "Tôi từng đảm nhận vai trò tương tự khi dẫn dắt đội U19 Việt Nam dự VCK U19 Châu Á tại Thái Lan và sau đó giành vé tham dự U20 World Cup. Đó là lý do giúp tôi có được sự tự tin để nhận lời.

Hiện tại, chỉ còn hơn 60 ngày để chuẩn bị cho vòng loại châu Á, rất gấp gáp, cần tập trung và nỗ lực để đạt được thành tích tốt. Tôi rất phấn khích khi nhận nhiệm vụ và sẽ nỗ lực để giúp U19 Việt Nam vượt qua vòng loại giải U19 Châu Á sắp tới."

Về hợp đồng của HLV Philippe Troussier, tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết: "HLV Philippe Troussier hiện là GĐKT của PVF, việc ông về làm HLV trưởng U19 Việt Nam được sự thống nhất giữa hai bên. Ông Philippe Troussier tham gia với tư cách đóng góp cho VFF chứ hai bên không ký hợp đồng với nhau.

Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn với trung tâm PVF khi đã dành rất nhiều sự hỗ trợ cho bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. HLV Troussier và các thành viên BHL cũng sẽ nhận được chế độ phụ cấp. Thành tích đặt ra cho HLV Philippe Troussier, Phó chủ tịch liên đoàn ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ: Tập trung đầu tư để U19 Việt Nam tiếp tục giành vé dự VCK U19 châu Á."

Ở cuối buổi phỏng vấn, HLV Philippe Troussier cho biết sẽ làm những điều tốt nhất để giúp U19 Việt Nam có thể gặt hái thành công giống như nhà cầm quân Park Hang Seo đang làm với U23 Việt Nam và ĐTQG.

"Bóng đá Việt Nam đang ở một thời kỳ thành công, từ ngôi á quân châu Á của đội U23, ĐTQG vô địch AFF Cup, lọt vào tứ kết Asian Cup, hay mới đây là chiến thắng của đội U22 Việt Nam trước Trung Quốc. Sự thành công này tôi nghĩ tóm gọn lại từ 4 yếu tố: Sự tạo điều kiện tốt cho các đội tuyển của VFF, chất lượng cầu thủ đến từ việc chăm chút đào tạo của CLB, sự quản lý tốt của HLV Park Hang Seo, khơi dậy được tinh thần chiến đấu cho các học trò và thứ tư là sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ.

Bây giờ chúng ta so sánh triết lý của tôi và ông Park, có điểm chung là làm sao để tạo ra được động lực, sự khát khao cho các cầu thủ. Hi vọng trong thời gian tới, đội U19 sẽ làm được điều đó. Bản thân tôi có quan hệ rất khăng khít với ông Park. Tôi coi mình như một người trợ lý cho HLV Park Hang Seo và hi vọng đội U19 sắp tới sẽ giành được thành tích tốt như đội U22 và ĐTQG."