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Carrick tuyên bố không sợ bị MU sa thải, đáp trả Ten Hag

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Manchester United Erik Ten Hag

HLV Michael Carrick khẳng định ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU, bất chấp đối diện chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng.

   

Carrick không sợ bị sa thải

MU chỉ giành được 2 chiến thắng trong 10 trận đầu mùa và mới có 1 lần ca khúc khải hoàn tại Ngoại hạng Anh, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Điều này khiến Carrick đứng trước sức ép rất lớn. Dẫu vậy, chiến lược gia người Anh không hề sợ bị sa thải.

Trong buổi họp báo trước ngày MU chạm trán Como ở Cúp C1 (23h45, 21/10), HLV Carrick cho hay: "Tôi không cần bất kỳ sự bảo đảm nào về vị trí của mình. Mọi thứ khá rõ ràng, các bạn biết đấy. Tôi biết rất rõ điều đó. Tôi hiểu vai trò của mình và những trách nhiệm phải đảm nhận.

Carrick tự tin không bị MU sa thải

Carrick tự tin không bị MU sa thải

Tôi không cần bất kỳ ai khác nói cho mình biết điều đó, hay thông báo cho tôi khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp hoặc khi đội bóng cần cải thiện. Bản thân tôi hiểu rõ điều đó. Tôi nhận thức được thực tế và không có vấn đề gì với điều đó. Mọi thứ rất rõ ràng. Tôi thực sự không có gì nhiều để nói thêm.

Tôi biết chúng tôi phải thắng các trận đấu để mọi thứ vận hành suôn sẻ và đi đúng quỹ đạo. Đó chính là điều tuyệt vời. Chúng tôi có thể tự mình thay đổi tình hình. 

Tôi hoàn toàn được ủng hộ ở MU. Tại sao không cơ chứ? Tôi đang đảm nhiệm vị trí này và có mối quan hệ rất tốt với tất cả mọi người tại câu lạc bộ. Không có bất kỳ vấn đề hay khúc mắc nào. Chúng tôi phải thắng các trận đấu và đó chính là điều toàn đội đang nỗ lực hướng tới".

Carrick đáp trả Ten Hag

HLV Ten Hag, người từng dẫn dắt MU gần đây lên tiếng nói về "văn hóa độc hại" ở sân Old Trafford. Carrick đã lập tức phản bác chiến lược gia này:

"Bạn hỏi tôi có chứng kiến văn hóa độc hại ở MU hay không à? Không, kể từ khi trở lại, tôi chưa từng thấy điều đó. Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đã cống hiến tất cả những gì họ có thể. 

Nếu không sở hữu tập thể tốt, các bạn sẽ không thể thấy màn trình diễn mà các cầu thủ thể hiện vào cuối tuần qua trước Leeds, hay những gì họ làm được trong phần lớn thời gian trận đấu với Atletico Madrid. Tôi không nói về đẳng cấp chuyên môn, mà là tinh thần và cách họ thi đấu.

Xét về cảm nhận của tôi, toàn đội có sự gắn kết rất lớn. Các cầu thủ có khát khao, quyết tâm cải thiện và mong muốn chiến đấu vì nhau. Đó là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, xét trên phương diện tập thể, tôi thực sự hài lòng với tinh thần đoàn kết của đội bóng".

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/10/2026 08:32 AM (GMT+7)
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