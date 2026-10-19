HLV Popov sợ bị phạt, không dám nói về trọng tài sau trận thua Công an TP.HCM

⚽ HLV Popov ngại bị phạt khi nói về trọng tài

Sau trận thua 0-1 trước Công an TP.HCM ở vòng 4 V-League 2026/27, HLV Popov của Thể Công Viettel tỏ ra không hài lòng khi được hỏi về những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Đáng chú ý, ở những phút cuối trận, đội khách có 2 tình huống đề nghị phạt đền.

HLV Popov sợ bị phạt khi được hỏi về trọng tài V-League.

Một lần bóng chạm tay cầu thủ Công an TP.HCM trong vòng cấm, lần còn lại liên quan đến pha va chạm giữa trung vệ Hoàng Phúc và tiền đạo Thể Công Viettel. Sau khi tham khảo VAR ở cả 2 tình huống, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đều quyết định không cho đội khách hưởng phạt đền.

Khi được hỏi về công tác trọng tài, HLV Popov đáp: “Tôi không hiểu sao lại có câu hỏi này, tốt nhất mọi người nên hỏi người có trách nhiệm. Nếu nói ra, họ sẽ phạt tôi. Những điều như thế này nằm ngoài tầm kiểm soát. Tất cả những ai cảm thấy có sự công bằng đều có thể tự đánh giá. Tôi đã nói rồi, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này”.

Phát biểu của nhà cầm quân người Bulgaria cho thấy ông không muốn đi sâu vào những quyết định của tổ trọng tài, đồng thời để ngỏ quan điểm về tính công bằng trong các tình huống gây tranh cãi.

⚽ Thể Công Viettel phải cải thiện khả năng dứt điểm

Bên cạnh vấn đề trọng tài, HLV Popov thừa nhận Thể Công Viettel đã bỏ lỡ những cơ hội quan trọng, đặc biệt trong hiệp 1. Theo ông Popov, đội bóng áo lính phải trả giá cho sự thiếu hiệu quả trước khi không thể xoay chuyển tình thế.

“Đây không phải lần đầu tiên, tôi không muốn tập trung vào việc đấy. Sự thật là chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội trong hiệp 1. Chúng tôi bị trừng phạt trong hiệp 1, đó là một phần của bóng đá. Có những lúc tỷ số không phản ánh đúng trận đấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên phía trước”, HLV Popov chia sẻ.

Tình huống va chạm giữa trung vệ của Công an TP.HCM và cầu thủ Thể Công Viettel trong vòng cấm đội chủ nhà ở cuối trận.

Nhà cầm quân người Bulgaria cũng cho rằng kết quả chưa phản ánh đầy đủ màn trình diễn của Thể Công Viettel. Dù vậy, ông không né tránh hạn chế lớn nhất của đội bóng ở thời điểm hiện tại là khả năng tận dụng cơ hội.

“Phong độ của chúng tôi không quá tệ. Tỷ số không phản ánh đúng màn trình diễn của toàn đội. Trong những trận đấu không thành công, chúng tôi đều có cơ hội giành chiến thắng nhưng thiếu hiệu quả. Chắc chắn chúng tôi sẽ cải thiện khâu dứt điểm. Rõ ràng, chúng tôi chưa đủ hiệu quả”, HLV Popov nhấn mạnh.

Thuyền trưởng Thể Công Viettel cũng đề cập đến việc đội bóng thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột, nhưng khẳng định đây không thể trở thành lý do biện minh cho những kết quả không như mong đợi. “Chúng tôi mất nhiều cầu thủ trụ cột nhưng đó không phải là lý do. Chúng tôi sẽ phải thích nghi, tiến lên phía trước và xoay chuyển tình thế”, HLV Popov khẳng định.

Thất bại trước Công an TP.HCM khiến Thể Công Viettel tiếp tục phải đối mặt với áp lực cải thiện thành tích tại V-League 2026/27 (tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng). Với HLV Popov, bài toán trước mắt không chỉ nằm ở việc nâng cao hiệu quả tấn công mà còn là tìm cách giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.