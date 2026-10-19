Nóng: Công Phượng tái xuất ĐT Việt Nam?

Công Phượng tái xuất ĐT Việt Nam?

Thời gian gần đây, ĐT Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc ghi bàn vào lưới đối phương. Nguyên nhân một phần đến từ tình trạng chấn thương của một số cầu thủ, trong khi những tiền đạo còn lại chưa duy trì được phong độ và hiệu suất ghi bàn như kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang-sik cần những cầu thủ tấn công có khả năng tạo đột biến, không chỉ trực tiếp ghi bàn mà còn biết kiến tạo cơ hội cho đồng đội hoặc mang về những tình huống đá phạt nguy hiểm.

Công Phượng trong màu áo Thành phố Đồng Nai FC. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.

Theo thông tin mà PV Báo Dân Việt có được, Công Phượng được xem là một phương án đáng cân nhắc với nhà cầm quân người Hàn Quốc bởi anh sở hữu nhiều phẩm chất phù hợp với những yêu cầu này. Tiền đạo trưởng thành từ Học viện HAGL có kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng rê bóng, xử lý trong không gian hẹp và tạo ra sự khác biệt bằng những pha đột phá.

Mặc dù không còn trẻ so với nhiều cầu thủ đang được HLV Kim Sang-sik cân nhắc triệu tập, Công Phượng vẫn có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Anh từng nhiều lần khoác áo ĐT Việt Nam và để lại dấu ấn tại các kỳ Asian Cup trước đây, đặc biệt là Asian Cup 2019.

Kinh nghiệm, bản lĩnh cùng khả năng xử lý bóng sáng tạo có thể giúp Công Phượng trở thành phương án bổ sung đáng chú ý cho hàng công ĐT Việt Nam, nhất là trong những trận đấu mà đội bóng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ.

Ngoài Công Phượng, HLV Kim Sang-sik cũng đang có những lựa chọn khác trên hàng tấn công. Trong đó, Phạm Tuấn Hải là một trong những tiền đạo nhận được sự quan tâm nhờ kinh nghiệm, khả năng di chuyển linh hoạt và tinh thần thi đấu năng nổ. Mới đây, Phạm Tuấn Hải cũng đã ghi bàn trở lại, góp công giúp Thép xanh Nam Định đánh bại chủ nhà Thanh Hoá FC với tỷ số 2-0.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được cho là đang tiến hành các thủ tục liên quan đến tư cách thi đấu quốc tế của tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức, trước đây có tên là Michael Olaha, để cầu thủ này có thể khoác áo ĐT Việt Nam nếu đáp ứng đầy đủ các quy định của FIFA.

Nếu những phương án nói trên đều sẵn sàng, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn để gia tăng sức mạnh cho hàng công ĐT Việt Nam.

Với riêng Công Phượng, cơ hội trở lại đội tuyển vẫn phụ thuộc vào phong độ, thể trạng và khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, kinh nghiệm và những phẩm chất kỹ thuật đặc biệt vẫn là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng tiền đạo này có thể một lần nữa khoác áo ĐT Việt Nam.