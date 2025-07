Hà Nội đấu "Vua giải trẻ" PVF: "Hai hổ chung bảng" ở VCK U15 quốc gia

Kết quả bốc thăm: Bảng A gồm PVF, Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Tây Ninh. Bảng B gồm Đồng Tháp, Bình Phước, Thể Công Viettel I, Kon Tum. Bảng C gồm Sông Lam Nghệ An, Đắk Lắk, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và An Giang. Thể lệ cụ thể vòng chung kết như sau: Các bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Xếp hạng căn cứ vào điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, đối đầu trực tiếp, thẻ phạt... 8 đội có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp gồm 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba các bảng có thành tích cao nhất.