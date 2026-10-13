Carrick sẵn sàng đối diện sức ép, ví MU với Atletico của Simeone

Carrick sẵn sàng đối diện sức ép

Trả lời truyền thông ở cuộc họp báo trước trận Atletico Madrid - MU thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League (2h,1 4/10), HLV Michael Carrick thẳng thừng tuyên bố ông sẵn sàng đón nhận thử thách trong bối cảnh "Quỷ đỏ" trải qua khởi đầu mùa giải tệ nhất tại giải vô địch quốc gia trong 40 năm: “Tôi thích những thời điểm như thế này, khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Đó là lúc bạn nhận ra ai thực sự đứng về phía mình.

Bạn sẽ thấy rõ trong đội hình, trong tập thể cầu thủ và cả câu lạc bộ, ai muốn gắn bó lâu dài, ai thực sự có sự kết nối và coi nơi này là điều có ý nghĩa với mình. Người hâm mộ vẫn luôn ở đó. Họ khao khát thành công và mong mỏi điều đó đến cháy bỏng. Chúng tôi phải mang lại cho họ điều gì đó xứng đáng. Đôi khi, bạn phải đón nhận thử thách để tiến đến nơi mình muốn. Và lúc này, chúng tôi đang ở ngay giữa giai đoạn khó khăn ấy. Nhưng tôi hoàn toàn tin rằng cả đội sẽ vượt qua".

Carrick bình thản đón nhận sức ép

Dưới thời Carrick, MU mới giành 6 điểm sau 6 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, qua đó rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Trong trận hòa Tottenham 1-1 hôm thứ Bảy, người hâm mộ MU đã 3 lần la ó đội nhà.

Carrick thừa nhận: “Tôi hiểu rằng khi mọi chuyện không suôn sẻ, dư luận thường phản ứng dữ dội, với cảm giác như thể mọi thứ đã trở thành thảm họa và tất cả đều cần phải thay đổi. Tôi hiểu điều đó, nhưng suy nghĩ ấy không nằm trong cách tiếp cận của chúng tôi, và chắc chắn không phải quan điểm của riêng tôi.

Muốn đạt được bất cứ điều gì, bạn phải biết đối mặt với khó khăn và vượt qua chúng. Đó là một phần tất yếu. Tôi đã trải qua điều đó trong suốt sự nghiệp, và bóng đá vốn dĩ là như vậy".

Bên cạnh đó, Carrick cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế của MU hiện tại: "Tất nhiên, bây giờ chúng tôi phải hành động, chấp nhận thực tế và giành chiến thắng. 3 bàn thua gần nhất của chúng tôi đều xuất phát từ những tình huống mà lẽ ra đội bóng có thể xử lý tốt hơn. Chúng tôi biết điều đó, các cầu thủ cũng biết, và những bàn thua ấy đã tác động rất lớn đến vị trí của đội trên bảng xếp hạng.

Mùa trước, những chuyện như vậy không xảy ra. Đôi khi, chính những chi tiết ấy tạo nên khác biệt. Sẽ có lúc mọi thứ trở nên khó khăn hơn, khi đội bóng rơi vào giai đoạn bế tắc. Bóng đá cũng như quá trình xây dựng một tập thể đều cần thời gian. Bạn phải vượt qua những trở ngại trên hành trình đó".

Carrick lấy Simeone làm ví dụ về những giai đoạn thăng trầm

Đối thủ của MU ở trận đấu tới là Atletico Madrid, đội bóng được dẫn dắt bởi Diego Simeone. Nhà cầm quân người Argentina sẽ kỷ niệm 15 năm dẫn dắt đội bóng thủ đô Tây Ban Nha vào tháng 12.

Carrick viện dẫn hành trình lâu dài của Simeone để nhấn mạnh rằng ngay cả những HLV thành công cũng không thể tránh khỏi những giai đoạn khó khăn: "Tôi đang ngồi đây và chuẩn bị đối đầu với một HLV đã gắn bó với đội bóng trong thời gian rất dài. Tôi chắc chắn rằng trong quãng thời gian ấy, ông ấy cũng từng trải qua những giai đoạn mọi việc không diễn ra như kế hoạch.

Atletico đã đạt được những thành công to lớn, vô địch các giải đấu và thường xuyên góp mặt ở những vòng đấu cuối của Champions League. Nhưng chắc chắn cũng có những thời điểm mọi thứ không đi đúng hướng. Ngay tại giải đấu của chúng tôi cũng có những đội bóng từng thành công, nhưng hành trình của họ không phải lúc nào cũng chỉ đi lên".

Carrick ví MU với Atletico của Simeone trong quá khứ

MU mất Mainoo và Shaw, De Ligt trở lại sau 11 tháng

Về tình hình lực lượng, Kobbie Mainoo và Luke Shaw sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách trước Atletico Madrid vì chấn thương gặp phải ở trận hòa Tottenham hôm thứ Bảy.

Carrick xác nhận: “Cả hai đều không đi cùng đội. Họ gặp vấn đề trong trận đấu hôm thứ Bảy, và chúng tôi đang tiếp tục đánh giá tình hình để xác định cụ thể mức độ chấn thương.”

Ở chiều ngược lại, Matthijs de Ligt trở lại danh sách cầu thủ MU sau 11 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương lưng. Sự trở lại của trung vệ người Hà Lan có thể mang đến thêm lựa chọn cho hàng phòng ngự trong thời điểm đội bóng đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui vẫn chưa thể trở lại thi đấu.