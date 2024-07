Greenwood chính thức rời MU sang Marseille: Giá 26 triệu euro, đeo áo số 10

MU đang hoạt động khá mạnh trên thị trường chuyển nhượng. Họ đã có được chữ ký của tiền đạo Zirkzee và chuẩn bị mua thêm trung vệ Leny Yoro. Ở chiều hướng ngược lại, “Quỷ đỏ” đã chính thức bán Mason Greenwood sang Olympic Marseille.

MU thông báo ngắn gọn về việc Greenwood rời đội

Trang chủ của MU có thông báo khá ngắn gọn về thương vụ này. “Mason Greenwood chính thức rời Man United để gia nhập CLB của Pháp, Olympic Marseille với bản hợp đồng mua đứt. Tiền đạo 22 tuổi người Anh thi đấu dưới dạng cho mượn tại Getafe ở Tây Ban Nha. Greenwood thi đấu 129 trận và ghi được 35 bàn cho MU kể từ khi ra mắt vào năm 2019. CLB xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới sự nghiệp của Greenwood”.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU thu về 26 triệu euro từ thương vụ này. Số tiền này có thể tăng lên thành 31 triệu euro trong tương lai tùy thuộc vào thành tích của tiền đạo người Anh tại sân Velodrome. Kèm thêm vào đó, MU sẽ nhận được 50% số tiền chuyển nhượng nếu Marseille bán Greenwood trong tương lai.

Nguồn tin cho biết, chủ tịch Pablo Longoria và giám đốc thể thao Medhi Benatia đã thúc đẩy mạnh mẽ thương vụ trong những tuần qua. Trong khi đó, HLV Roberto De Zerbi đích thân điện thoại cho Greenwood hàng ngày để thuyết phục tiền đạo người Anh.

Greenwood sẽ đeo áo số 10 tại Marseille

Mason Greenwood đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Velodrome. Tiền đạo người Anh sẽ mặc số 10 và làm tiền đạo chủ lực của Marseille trong mùa giải tới. Đội bóng của Pháp vừa chia tay tiền đạo kỳ cựu Aubameyang sang Saudi Arabia.

Mason Greenwood từng được coi là tài năng triển vọng bậc nhất tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, cầu thủ này vướng vào lùm xùm dùng vũ lực với bạn gái nên bị treo giò nội bộ hơn 18 tháng. Mặc dù vụ án bị dừng xét xử do bạn gái Greenwood từ chối làm nhân chứng, nhưng Greenwood không được MU sử dụng do sức ép lớn từ dư luận.

