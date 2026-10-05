Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng

Bergson mang đến sức mạnh mới

Bất bại, ghi 9 bàn và không thủng lưới sau ba trận vòng bảng, Malaysia vẫn phải nhường vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 cho Indonesia vì kém tổng số bàn thắng - bên cạnh tranh cãi bù giờ.

Những con số ấy phản ánh bước tiến của “Hổ vàng”, với dấu ấn nổi bật từ các gương mặt mới.

Bergson đang có khởi đầu tốt cùng Malaysia. Ảnh: FAM

Bergson da Silva là nhân vật quan trọng nhất trong sự thay đổi này. Cựu tiền đạo U20 Brazil ghi bàn ngay trận ra mắt trước Bangladesh, rồi lập hat-trick khi Malaysia thắng Singapore 6-0.

Ghi 4 bàn sau 3 trận dưới thời Tan Cheng Hoe cho thấy anh nhanh chóng thích nghi với “Hổ vàng”.

Vì thế, HLV Kim Sang Sik phải điều chỉnh hàng thủ mà đến Pakistan cũng có 2 lần làm tung lưới, khi tuyển Việt Nam bước vào trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, lúc 16h ngày 5/10.

Ở tuổi 35, Bergson mang đến kinh nghiệm chọn vị trí, khả năng xử lý trong không gian hẹp và sự bình tĩnh trước khung thành. Giá trị của chân sút nhập tịch còn nằm ở việc tạo điểm đến rõ ràng cho những đường chuyền của đồng đội.

Sự hiện diện của Bergson giúp Malaysia có thêm phương án khi tấn công. Các cầu thủ chạy cánh có thể đưa bóng vào trong sớm hơn, trong khi tiền vệ tìm được mục tiêu cho những đường chuyền xuyên qua hàng phòng ngự.

Bên cạnh Bergson, Brad Tapp và Manuel Hidalgo bổ sung những phẩm chất cần thiết ở tuyến dưới và khu vực sáng tạo. Nhờ vậy, HLV Tan Cheng Hoe có thêm lựa chọn, giảm sự phụ thuộc vào một vài cá nhân quen thuộc.

Cơ động và cân bằng

Ở vòng bảng, Malaysia nổi bật với khả năng thay đổi cách tiếp cận khung thành. Họ có thể phối hợp ngắn, khai thác tốc độ ở hai biên, rồi bất ngờ đưa bóng vượt qua tuyến giữa đối phương.

Laine là mẫu tiền vệ toàn diện. Ảnh: FAM

Nooa Laine giữ vai trò quan trọng trong những tình huống chuyển hướng ấy. Tiền vệ gốc Phần Lan có khả năng quan sát và chuyền vượt tuyến bất ngờ, đưa đồng đội vào khoảng trống trước khi hàng thủ kịp điều chỉnh.

Đường kiến tạo cho Arif Aiman mở tỷ số trước Bangladesh là một ví dụ. Bóng đá Đông Nam Á không nhiều cầu thủ làm được như vậy.

Hidalgo bổ sung khả năng phân phối bóng và những đường chuyền có tính đột biến. Cầu thủ gốc Argentina sút xa tốt, buộc đối phương phải bước lên áp sát.

Khi khoảng cách giữa các hậu vệ thay đổi, Bergson và những cầu thủ chạy cánh có thêm không gian khai thác. Hơn nữa, Hidalgo cũng đá tốt hai cánh khi cần thiết.

Sự cơ động giúp Malaysia duy trì cân bằng sau vòng bảng, tấn công tốt và là đội duy nhất không thủng lưới.

Vì thế, Faisal Halim vắng mặt chưa hẳn là vấn đề lớn với Tan Cheng Hoe. Cầu thủ 28 tuổi - người ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất trong đội hình Malaysia hiện nay (18) - không có nhiều ảnh hưởng tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng trước Singapore cho thấy Malaysia vẫn có đủ nhân sự để triển khai tấn công hiệu quả và không cần Faisal.

Cơ hội cho tuyển Việt Nam, nhưng phải thận trọng

Tổn thất đáng kể hơn là Dion Cools. Đội trưởng rời đội vì việc gia đình, khiến Malaysia thiếu một người chỉ huy hàng thủ và mất mắt xích quan trọng trong tổ chức phòng ngự.

Đình Bắc có cơ hội tỏa sáng trước hàng thủ Malaysia thiếu trụ cột. Ảnh: S.N

Đây là cơ hội để tuyển Việt Nam khai thác bằng những pha di chuyển linh hoạt, phối hợp nhanh và thay đổi hướng tấn công.

Tuy nhiên, cơ hội ấy cần được các học trò HLV Kim Sang Sik chuyển thành ưu thế thực sự trên sân, thay vì cảm giác nhẹ nhõm.

Có thể nói, việc khai thác khoảng trống này chắc chắn thuộc về Đình Bắc. Shamsul Ubaidullah nhiều khả năng được ông Tan Cheng Hoe chọn thay Cools đá cặp trung vệ với Tapp.

Những kết quả áp đảo trong vài năm gần đây không bảo đảm cho cuộc đối đầu lần này. Malaysia hiện tại có những con người phù hợp với hệ thống hơn tại ASEAN Cup vừa qua, cùng một trung phong đang đạt hiệu suất cao.

Ngoài tiền thưởng, tuyển Việt Nam cần thắng vì người hâm mộ và kiếm điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Để đạt mục tiêu, trước tiên thầy trò HLV Kim Sang Sik không được phép xem nhẹ đối thủ mà mình có chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp.

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