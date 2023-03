Giá bán MU có thể lên tới 8 tỷ bảng: Ngoại hạng Anh bày quy định cản trở tỷ phú Qatar

Vụ mua lại MU lúc này đang xoay quanh việc giữa Qatar Foundation – đứng đầu bởi tỷ phú Sheikh Jassim Al-Thani – và tập đoàn INEOS của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe ai sẽ giành được quyền sở hữu đội bóng từ tay nhà Glazer. Nhưng trong lúc các bên cò kè giá cả, một diễn biến mới đang đe dọa cản trở, hoặc ít nhất ảnh hưởng, vụ sang nhượng này.

Một trích đoạn trong điều lệ mới của Premier League ngăn những tổ chức/cá nhân có vấn đề về nhân quyền tiếp quản các CLB

Theo nhà báo Rob Harris của Sky Sports, các CLB Premier League đã nhóm họp lại và đi tới thống nhất rằng sẽ có những điều luật mới được ban hành để ngăn chặn việc các ông chủ/giám đốc tiếp quản các CLB nằm trong danh sách theo dõi của Cơ quan Nhân quyền quốc tế. Những người này sẽ thuộc diện bị kiểm tra bởi một hội đồng do Premier League chỉ định.

Việc giám sát chặt hơn về vấn đề này được cho là một phản ứng với việc những tổ chức tham gia vào việc sở hữu các CLB tại Premier League nói riêng và bóng đá Anh nói chung nhúng tay vào các hoạt động chính trị gây tranh cãi. Roman Abramovich đã phải rút khỏi Chelsea sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, trong khi tập đoàn Public Investment Fund của Saudi Arabia tiếp quản Newcastle trước đó nửa năm trong lúc nước này bị lên án vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù vậy việc ban hành luật mới này đang bị chỉ trích là một động thái từ các CLB lớn ở Premier League nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của các đối thủ cạnh tranh mới, nhất là sau sự vươn lên gần đây của Newcastle. MU không phải thế lực mới nổi nhưng với luật mới phía Qatar cũng có thể bị đưa vào danh sách “đen” để ngăn không cho một vụ sang nhượng xảy ra.

Sheikh Jassim tuyên bố ông sẽ mua MU với tư cách cá nhân chứ không đại diện cho chính phủ hay bất cứ tổ chức nào được Qatar sở hữu

Nhưng mới đây Sheikh Jassim đã khẳng định ông sẽ mua MU với tư cách cá nhân chứ không phải người đứng đầu một tập đoàn do Qatar sở hữu. Để phục vụ cho việc đầu tư này, Sheikh Jassim lập ra một tổ chức mang tên Nine Two Foundation (1992 được xem là năm ông bắt đầu thành fan MU) và tiền mua MU sẽ từ đó mà ra.

Bản thân điều này vẫn gây phiền toái bởi kể cả là Chủ tịch của Ngân hàng Hồi giáo Qatar (Qatar Islamic Bank), Sheikh Jassim có trị giá tài sản “chỉ” hơn 1,1 tỷ bảng theo tạp chí Forbes. Con số của Forbes không hẳn chính xác nhưng nhiều nguồn tin cũng cho rằng tài sản của ông không vượt quá 2 tỷ bảng, trong khi người nắm tài sản lớn thực sự là cha của ông, cựu thủ tướng Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani, người có tài sản hơn 20 tỷ bảng và là chủ đất số 1 của thủ đô London.

Do đó nếu tài chính của MU bị điều tra sau này, không chừa khả năng họ sẽ rơi vào thế phải đối đầu Premier League giống như Man City cách đây không lâu khi “The Citizens” bị dọa trừ điểm hay thậm chí xuống hạng. Nhà Glazer đang đòi mức giá tận 6 tỷ bảng để bán MU, vậy Sheikh Jassim sẽ kiếm đâu ra số tiền đó?

Tình trạng xuống cấp của Old Trafford

Nói đến 6 tỷ bảng, e rằng số tiền đó mới chỉ là bước đầu để sở hữu MU dù là với Sheikh Jassim hay Sir Jim Ratcliffe. Theo BBC, tiền nợ của MU đang ở sát mốc 1 tỷ bảng, trong đó nợ gốc là 655 triệu bảng, 206,2 triệu bảng từ tín dụng quay vòng, và 227,7 triệu bảng từ phí chuyển nhượng chưa thanh toán hết. Trong khi đó tiền mặt dự trữ của CLB chỉ ở mức 31 triệu bảng.

Giá mua MU của nhà Glazer chưa bao gồm cả tiền nợ nên ai mua MU người đó sẽ phải bỏ ra thêm gần 1 tỷ bảng để xóa nợ, chưa kể bỏ thêm 1 tỷ bảng nữa để cải tạo lại sân Old Trafford đang dột nát trầm trọng, thậm chí có thể mất thêm 1 tỷ bảng nữa nếu xây lại khiến số tiền bỏ ra đội lên tận 8 tỷ bảng. Không ngạc nhiên khi các diễn đàn fan MU đang gọi đây là một vụ “ăn cướp hợp pháp” từ phía nhà Glazer.

