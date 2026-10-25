Ferran Torres dính tin đồn hẹn hò siêu mẫu nội y đình đám

Ferran Torres đã từng hẹn hò với con gái của HLV Luis Enrique, nhưng giờ người hùng của World Cup 2026 đã có một mối quan hệ mới. Sau khi Paris Saint-Germain đánh bại Barcelona 4-2 ở Champions League, nhiều người đã phát hiện ra Ferran có bạn gái mới là người mẫu Sara Sampaio.

Sara Sampaio đươc đồn đang hẹn hò với Ferran Torres

Sampaio không phải nhân vật lạ lẫm gì trong giới giải trí quốc tế, cô là người Bồ Đào Nha đầu tiên góp mặt trong dàn Thiên thần của nhãn hiệu Victoria’s Secret. Sampaio thậm chí đã lấn sân sang điện ảnh khi có vai diễn trong phim Superman 2025, và gần đây xuất hiện trong video ca nhạc “Mr. Charm” của The Rolling Stones.

Sara Sampaio đã từng hẹn hò diễn viên Ray Nicholson, con trai của tài tử điện ảnh Jack Nicholson, nhưng đã chia tay cuối năm ngoái. Mới đây fan của cô đã phát hiện cô có mặt trên khán đài Parc des Princes để xem trận PSG – Barca, và sau trận cô đã đăng trên Instagram bức ảnh cô ôm hôn một người giấu mặt trước khi xóa đi.

Sampaio theo dõi trận PSG - Barca và sau đó đăng bức ảnh gây tò mò dư luận

Xóa có nhanh đến đâu cũng không khiến Sampaio tránh được lời đồn rằng cô đang hẹn hò với Ferran Torres, nhất là khi tiền đạo người Tây Ban Nha cũng làm người mẫu và tham gia vào các sự kiện thời trang. Ferran Torres đang là một trong những cầu thủ được nữ giới quan tâm nhất trong đội hình PSG bởi vẻ ngoài hấp dẫn và nam tính.