Arsenal sút 26 vào 1, Arteta tiếc vì không thắng đậm hơn ở Cúp C1

Tỷ số chưa phản ánh đúng thế trận

Arsenal tiếp tục khởi đầu mùa giải với thành tích hoàn hảo khi đánh bại Napoli 1-0 trong trận mở màn Champions League. "Pháo thủ" kiểm soát phần lớn thời lượng trận đấu và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Napoli, nhưng phải chờ đến khoảnh khắc xuất thần của Martin Odegaard mới giành trọn 3 điểm.

Arteta cho rằng Arsenal có thể thắng đậm hơn

Thống kê chỉ ra, Arsenal kết thúc trận đấu với 26 pha dứt điểm và thực hiện 580 đường chuyền, trong khi Napoli có 400 đường chuyền. Sau trận, HLV Mikel Arteta dành lời khen cho màn trình diễn của toàn đội dù khẳng định, tỷ số 1-0 chưa phản ánh đúng cục diện:

"Arsenal đã chơi tuyệt vời, tôi thực sự rất thích màn trình diễn hôm nay. Tôi ấn tượng với khát khao cống hiến hết mình của các cầu thủ trước đối thủ khó chơi. Kết quả không phản ánh những gì chúng ta đã chứng kiến trên sân, bởi chúng tôi có thể thắng với cách biệt lớn hơn. Dù sao đi nữa, tôi vẫn hài lòng bởi giành chiến thắng ở đây không hề dễ dàng", Arteta nói với Amazon Prime Video Italia và Sky Sport Italia.

Arsenal đã lọt vào chung kết Champions League mùa trước và chỉ thất bại trước PSG sau loạt sút luân lưu. Khi được hỏi liệu Champions League có phải mục tiêu chính của Arsenal ở mùa giải năm nay hay không, Arteta cho rằng đội bóng vẫn mới bắt đầu hành trình:

"Chúng tôi mới chỉ bắt đầu, nhưng đội bóng đang có thành tích tốt ở giải đấu này. Chúng tôi đã có một màn trình diễn tốt và xứng đáng giành chiến thắng hôm nay. Napoli có những cầu thủ khiến mọi thứ trở nên rất khó khăn đối với chúng tôi".

Nói về hàng phòng ngự "thép"

Hàng thủ là một trong những điểm mạnh của Arsenal ở mùa giải trước. Khi được hỏi về bí quyết tạo nên sự chắc chắn cho khâu phòng ngự, Arteta cho hay:

Arsenal duy trì thành tích ấn tượng từ đầu mùa

"Đó không phải là bí mật, mà là kết quả của quá trình làm việc của chúng tôi. Khát khao giành lại bóng mỗi khi để mất bóng của các cầu thủ là điều đáng kinh ngạc. Các cầu thủ muốn cải thiện bản thân mỗi ngày".

Arsenal thường được nhắc đến với cách chơi tương đối chậm, đôi khi chủ động duy trì nhịp độ để chờ thời điểm thích hợp thay vì liên tục đẩy nhanh tốc độ tấn công. Arteta cho rằng cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng khi đối đầu với một đội bóng như Napoli:

"Mỗi khi bạn để mất bóng và cho phép đối phương phản công, đó đều là một nguy cơ. Nhưng khi đối đầu với một đội bóng như Napoli, bạn cần phải chấp nhận rủi ro, và điều đó đã mang lại hiệu quả. Mùa giải trước rất khó khăn, nhưng chúng tôi phải tiếp tục làm việc mỗi ngày".