ĐT Việt Nam "thủy chiến" dưới mưa to, luyện bài tủ đấu Malaysia, UAE

Cũng trong chiều nay, U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games 31. Do tập cùng giờ với tuyển Việt Nam, nên đội U22 được BHL người Hàn Quốc chỉ đạo. Trong đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo vừa triệu tập bổ sung tiền vệ Tẩy Văn Toàn (CLB Sài Gòn) và tiền vệ Nguyễn Trọng Long (CLB TPHCM). Lý do khiến thầy Park gọi thêm 2 cầu thủ là vì tiền đạo Võ Nguyên Hoàng không thể lên đội tuyển do đang điều trị chấn thương. Ngoài ra, quân số của U22 Việt không đủ lực lượng, do 4 cầu thủ CLB CAND gồm hậu vệ Trần Văn Đạt, Nguyễn Duy Kiên, tiền vệ Lê Minh Bình, Hà Văn Phương đang thực hiện cách ly theo quy định về việc phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, 4 cầu thủ này cùng với các thành viên CLB CAND có đi cùng chuyến bay với hai trường hợp được xác định là F1 theo thông báo khẩn của UBND thành phố Pleiku.