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Kết quả Roma - Inter Milan: Hung thần nước Pháp, thủ quân giải cứu (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2026-27 Inter Milan A.S Roma

(Vòng 5 Serie A) Màn đọ sức trực tiếp cho ngôi đầu bảng đã chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

  

4 vòng, 4 trận toàn thắng khiến cuộc gặp trực tiếp giữa hai đội lại trở thành cuộc đấu tranh ngôi đầu bảng. Tuy nhiên Inter gần đây đã thường xuyên bị dẫn trước và phải vật lộn để ngược dòng, và chỉ sau 6 phút tại Olimpico họ đã lại thủng lưới trước: Dybala tạt bóng, Molina làm tường và Kone đã có pha vô-lê từ cự ly 10m vào lưới CLB đã hỏi mua anh.

Kone đưa Roma dẫn trước Inter chỉ sau 6 phút

Kone đưa Roma dẫn trước Inter chỉ sau 6 phút

Inter quả thực có đủ cơ hội để ngược dòng, nhưng Bisseck bị Svilar lao ra cản phá ở phút 26, Lautaro Martinez đệm chệch cầu môn phút 29 và 4 phút sau Bastoni sút trúng cột dọc. Tới phút 37, Dybala lại có quả tạt vào và lần này Mancini là người gảy bóng để chính Kone có mặt ở cột xa ghi cú đúp, trọng tài bắt việt vị nhưng tổ VAR xác nhận bàn thắng.

Đây là trận thứ 4 liên tiếp Inter Milan bị dẫn trước 2 bàn nhưng ngoài Real Madrid, 2 trận khác họ đều đã thắng ngược. Và ngay khi hiệp 2 bắt đầu màn ngược dòng đã vào guồng khi Cristante chuyền hỏng, Inter phản công và Thuram trả ngược ra cho Lautaro Martinez đệm tung lưới từ cự ly 12m.

Suýt nữa tỷ số là 2-2 ở phút 59 Thuram giật gót chệch cột dọc từ quả căng ngang của Augusto. Sau khi đội khách thoát hiểm phút 68 nhờ mặt của Joan Martinez được dùng để cản cú đệm cận thành của Malen, 2 phút sau đến lượt Svilar bên phía Roma trổ tài khi cản phá cú "đại bác" từ xa của Diouf.

Đến phút 79, nhiều fan Inter đã ôm đầu không tin được khi Thuram ở ngay sát gôn đánh đầu vẫn bị Svilar cản phá, và ngay sau đó Lautaro đá bồi đập xà. Nhưng pha bóng vẫn tiếp tục và Roma không phá được bóng ra, dẫn đến Bisseck khống chế rồi mớm cho Lautaro vô-lê thành bàn. 

Lautaro Martinez ghi cú đúp san bằng tỷ số cho Inter

Lautaro Martinez ghi cú đúp san bằng tỷ số cho Inter

2-2 cho Inter, và họ vẫn còn thời gian để thắng như cách họ đánh bại Udinese vòng trước, nhưng các cơ hội đều không đi tới bàn thắng, trong đó có một cú sút rất xa của Thuram đi chệch cầu môn trống khi Svilar đã lên cao. Hòa 2-2, Roma và Inter bằng điểm với Lazio nhưng Roma và Inter lần lượt xếp trên do hơn hiệu số.

Tỷ số trận đấu: Roma 2-2 Inter Milan.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Roma: Kone 6' (Molina) 37' (Mancini)

- Inter Milan: Lautaro 46' (Thuram) 79' (Bisseck)

Đội hình xuất phát: 

Roma: Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

Inter Milan: J Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2026 23:55 PM (GMT+7)
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