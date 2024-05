Dortmund biến động trước chung kết Cúp C1: HLV cười tươi, Sancho chưa chắc ở lại

Dortmund đang có mùa giải Bundesliga không thực sự thành công khi đứng thứ 5 trên BXH, nhưng thành công bất ngờ tại Champions League khi lọt tới chung kết đã bảo đảm cho đội bóng này dự giải mùa sau. Mọi sự chú ý giờ dồn vào trận chung kết tại Wembley gặp Real Madrid, nhưng ở hậu trường các quan chức Dortmund đang có những động thái quan trọng.

HLV Terzic từ chỗ sắp bị cho nghỉ việc giờ đã an tâm giữ ghế ở Dortmund sang mùa sau

HLV Edin Terzic không phải một người được ưa thích rộng rãi tại Westfalenstadion, mùa trước Dortmund hụt chức vô địch Đức quá đáng tiếc còn mùa này Dortmund hòa rất nhiều. Phong cách chiến thuật của Terzic bị xem là lý do, đề cao vào phòng ngự quá nhiều trong khi mặt trận tấn công bế tắc. Tuy nhiên khi ra đấu trường châu Âu lối đá này lại cực kỳ hiệu quả.

Giữa mùa giải này đã có những tin đồn Terzic sẽ bị thay thế và ban lãnh đạo Dortmund muốn cựu cầu thủ Nuri Sahin lên thay. Nhưng mới đây kênh Sky Germany cho biết quan điểm đó đã thay đổi, Terzic chắc chắn sẽ tại vị sang mùa kế tiếp bởi các sếp ấn tượng với tinh thần thi đấu ông tạo ra trong các cầu thủ, giúp họ đánh bại nhiều đội mạnh nhất ở châu Âu.

Một yếu tố khiến các sếp Dortmund ra quyết định này là việc họ vẫn có thể đưa Sahin lên thay thế Terzic mùa tới nếu kết quả không tốt, Sahin cùng với một cựu cầu thủ Dortmund khác là Sven Bender đang làm trợ lý cho Terzic. Bản thân Terzic biết điều đó nhưng đã làm hòa với các sếp Dortmund khi chấp nhận cho Sahin và Bender làm việc cùng mình bất chấp khả năng họ “lật ghế” ông.

Dàn cầu thủ & cựu cầu thủ kỳ cựu của Dortmund (từ trái sang): Nuri Sahin, Marco Reus, Mats Hummels và Sven Bender. Reus sẽ ra đi, Hummels chưa quyết tương lai của mình, còn Sahin và Bender đang là trợ lý cho Dortmund

Trong khi Terzic an tâm về vị trí của mình, hai giám đốc Sebastian Kehl và Lars Ricken đã được Dortmund chỉ thị lên kế hoạch cắt giảm chi phí nuôi đội bóng. Hiện tại chi phí đang là 165 triệu euro/năm và như thế là quá đắt so với doanh thu của Dortmund, kể cả nếu vô địch Champions League Dortmund vẫn muốn cấu trúc lại quỹ lương để tránh thua lỗ nếu không may trượt khỏi nhóm dự Cúp C1 các mùa sau.

Dortmund sắp chia tay Marco Reus và sẽ tiết kiệm 6 triệu euro tiền lương, nhưng họ vẫn có một số cầu thủ khác cần thanh lý vì phong độ kém hoặc chấn thương nhiều, từ Nicklas Sule và Marius Wolf cho tới Emre Can, Youssoufa Moukoko, Sebastian Haller, Salih Özcan, Donyell Malen và Felix Nmecha. Đáng nói là ngoại trừ thủ môn Kobel và Emre Can, những cầu thủ hưởng lương cao nhất Dortmund đều đang dự bị.

Maatsen và Sancho chưa chắc sẽ trở lại Dortmund mùa sau nếu tài chính CLB không vững

Đội hình Dortmund chỉ có những Fullkrug, Schlotterbeck, Ryerson, Kobel, Brandt, Sabitzer và Adeyemi là chắc chắn mùa sau đá tiếp. Họ sẽ phải đàm phán với MU và Chelsea để có thể đưa Jadon Sancho và Ian Maatsen trở lại, trong khi trung vệ kỳ cựu Mats Hummels chưa biết tương lai của mình ra sao.

Với tâm thế ấy, trận chung kết tới có lẽ sẽ là lần cuối cống hiến cho Dortmund không chỉ cho Reus mà có thể cả Hummels, Sancho, Maatsen, Can và nhiều cầu thủ dự bị khác.

Nguồn: [Link nguồn]