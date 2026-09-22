Rộ tin Real sắp "trảm" Vinicius, Mourinho tin dùng Diomande

Vinicius lung lay vị thế

Vị thế của Vinicius tại Real Madrid được cho là đã thay đổi đáng kể chỉ trong vài tháng vì khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng. Màn trình diễn của anh trong trận thua Atletico Madrid 1-2 tiếp tục khiến sự chú ý dồn vào tiền đạo người Brazil. Thậm chí, Vinicius nhiều lần phải nhận những tiếng huýt sáo từ khán đài Bernabeu.

Theo Cadena SER, một số cầu thủ trong phòng thay đồ Real Madrid từng tin rằng tiền đạo người Brazil sẽ rời đội bóng để chuyển sang Arsenal trong mùa hè.

Vinicius được liên hệ với Arsenal trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Đội bóng Anh xem cầu thủ người Brazil như một trong những gương mặt có thể trở thành biểu tượng toàn cầu của Ngoại hạng Anh, bên cạnh Erling Haaland.

Khả năng Vinicius ra đi được cho là trở nên đủ rõ ràng trong nội bộ Real Madrid, đến mức một số đồng đội tin rằng thương vụ sẽ thực sự xảy ra. Cadena SER dẫn lời các nguồn tin được tham vấn về vụ việc: “Những nguồn tin mà SER trao đổi cho rằng điều này bắt nguồn từ mùa hè, khi nhiều đồng đội của Vinicius trong phòng thay đồ đã hình dung anh sẽ khoác áo Arsenal".

Mourinho cân nhắc thay Vinicius bằng Diomande

Vinicius cuối cùng không rời Real Madrid. Tuy nhiên, nguồn tin cho rằng nhiều đồng đội có cảm giác anh "đã phần nào rời khỏi đội bóng về mặt tinh thần". Dù vẫn nhận được sự yêu mến trong phòng thay đồ, mối quan hệ giữa Vinicius và người hâm mộ tại Bernabeu đã trở nên rạn nứt.

Điều này khiến HLV Jose Mourinho được cho là đang phải cân nhắc một quyết định quan trọng sau khi các cầu thủ trở lại từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Khả năng Yan Diomande thay thế Vinicius trong đội hình xuất phát đã được đề cập, đặc biệt trong trường hợp phong độ của cầu thủ người Brazil không được cải thiện.

Cadena SER nhận định: “Phong độ của anh ấy trên sân không được cải thiện, nguy cơ phải ngồi dự bị đang hiện hữu và đây hoàn toàn có thể trở thành câu chuyện bóng đá lớn khi mùa giải trở lại. Vấn đề là liệu Mourinho có tiếp tục giữ Vinicius – một cầu thủ đóng vai trò quan trọng với Real Madrid trong 5 năm qua – trong đội hình xuất phát lâu hơn nữa hay Diomande sẽ thay thế vị trí của anh".

Diomande vướng lùm xùm vì bài đăng “140 triệu”

Diomande gia nhập Real Madrid trong thương vụ có giá trị lên tới 140 triệu euro nhưng chưa ghi bàn sau 8 lần ra sân. Màn khởi đầu này khiến mức phí chuyển nhượng của Diomande trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Một trong những người được cho là đã đề cập đến con số chuyển nhượng của Diomande là rapper Loredana Zefi, vợ của tiền đạo Barcelona Karim Adeyemi.

Adeyemi gia nhập Barca từ Dortmund vào mùa hè. Khác với Diomande, cầu thủ 24 tuổi có khởi đầu ấn tượng khi ghi 3 bàn và có 3 pha kiến tạo trong 8 lần ra sân đầu tiên trên mọi đấu trường.

Sau một màn trình diễn của Adeyemi, Loredana Zefi đăng bài viết trên mạng xã hội để ăn mừng thành tích của chồng. Trong phần bình luận, cô viết ngắn gọn: “140 triệu”. Nội dung này nhanh chóng được nhiều người liên hệ với mức phí 140 triệu euro mà Real Madrid được cho là đã chi cho Diomande.

Sự việc càng được chú ý khi nhiều phương tiện truyền thông Tây Ban Nha đang đặt Diomande và Adeyemi cạnh nhau để so sánh màn khởi đầu mùa giải của hai cầu thủ sau khi họ lần lượt gia nhập Real Madrid và Barcelona.

Sau những bình luận liên quan đến mức phí chuyển nhượng, Diomande được cho là đã phản hồi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp viết lời đáp trả, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đăng một đoạn video trên TikTok.

Sao 140 triệu euro đáp trả

Đoạn video dường như được quay trên xe buýt của Real Madrid. Trong đó, Diomande xuất hiện và hát nhép theo một ca khúc được cho là có nội dung liên quan đến tình huống mà anh đang đối mặt. Phần lời bài hát có nội dung: “140 triệu, đó là số tiền họ đưa ra, họ sẽ luôn chỉ trích chúng ta, còn chúng ta cứ tiếp tục vươn lên".

Ca khúc có tên Migbo của Sethlo, chủ yếu được thể hiện bằng tiếng Mina (Ewe) và tiếng Pháp. Theo bài viết, ca khúc tập trung vào sự kiên trì, vượt qua sự đố kỵ và tiếp tục thành công bất chấp những người chỉ trích. Diomande dường như sử dụng bài hát để đáp lại Loredana Zefi cùng những người đang đặt câu hỏi về năng lực hoặc giá trị chuyển nhượng của anh sau giai đoạn đầu chưa đạt kỳ vọng tại Real Madrid.